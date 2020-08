Duhalde insistió en la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se levanten contra el Gobierno nacional

El expresidente Eduardo Duhalde volvió a insistir en que es factible que el próximo año no se lleven adelante las elecciones legislativas ya que es propicio que ocurra un levantamiento de las Fuerzas Armadas. «Argentina es la campeona de las dictaduras», lanzó.

En una entrevista en el programa de Animales Sueltos, el exgobernador bonaerense increpó al conductor Luis Novaresio y le replicó: «Vos sabes lo ridículo que suena que pienses que va haber elecciones». Con la mirada atónita, el periodista preguntó: «¿No va haber elecciones?».

«¿Hay elecciones? Tenemos un récord que ahí primero estamos nosotros. La gente que no sabe, no lee o se olvida, entre el ´30 al ’83 hubo catorce dictaduras militares», remarcó Duhalde y aseveró que «el que ignore hoy que el militarismo se pone de nuevo de pie en América, es porque no conoce y no sabe lo que pasa en Brasil, o en Bolivia, Venezuela o en Chile (…)». «Entonces, no va haber elecciones porque no se puede seguir así», rebatió.

Sostuvo que «para que haya elecciones, tienen que ser consensuada, borrar todo esto que no sirve para nada, que no va por el camino del consenso y el acuerdo». «¿Es una metáfora lo que dice?», le preguntó Novaresio, a lo cual, Duhalde reafirmó: «Es una convicción». «Pero se pude caer el sistema», le retrucó el conductor, pero el ex gobernador replicó que «no se puede caer el sistema, 14 veces se cayó».

«Por supuesto veo riesgo de que se interponga (las fuerzas militares). No va haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares», afirmó. «Argentina sufre un desastre tan grande que la verdad que no puede pasar algo bueno», concluyó.