Chubut | Lloys Jones: “Los proyectos que tengan y estén a favor de la gente los vamos a acompañar”

La diputada provincial, se refirió a la decisión de conformar el interbloque de Diputados de Chubut Al Frente en la Legislatura.

La diputada provincial Leila Lloys Jones, manifestó “Como oficialistas nos interesa ayudar, pero Mariano Arcioni no consulta a los referentes ni a los intendentes Adrián Maderna y Gustavo Sastre. El Gobernador no escucha al pueblo, hay trabajadores que llevan meses sin cobrar. Acá te tiran proyectos por la ventana y tenes que acompañar o no, los proyectos se trabajan”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “tomamos la decisión de formar este interbloque dentro del bloque del oficialismo Chubut Al Frente, vimos que la diferencias dentro del mismo bloque son muchas, de cómo se está manejando el Gobierno Provincial”.

“Los proyectos que tengan y estén a favor de la gente los vamos a acompañar, los que no, no acompañaremos. Esa fue la decisión”, dijo en diálogo con La Cien Punto Uno.

“Ricardo Sastre es el vicegobernador pero es poco consultado, en el proyecto de autarquía no fue consultado, el Gobernador tenía que consultar con las partes y no lo hace”, indicó.

En este marco, aseveró que “el vicegobernador se enteró del proyecto de autarquía cuando ingresa a la Legislatura”.

“Otro proyecto que ingresó es el pliego del Presidente del Banco del Chubut, no sabemos quién es la persona, puede tener los títulos pero nosotros no lo conocemos, no es de la provincia”, aseveró.

