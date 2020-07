Chubut | Luque apuntó a Maderna “cuando hay una crisis se corre”

El Intendente justicialista de Comodoro Rivadavia salió en defensa de Arcioni. Marcó diferencias con su par de Trelew y con el vicegobernador. Señaló a Maderna y Sastre como parte de quienes llevaron a la provincia a la crisis.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, cruzó a su par de Trelew por la “operación retorno» a las filas del PJ. Dijo que Adrián Maderna es parte de un espacio político que, como ahora está en crisis, «se deshace y se corre”. Afirmó que Mariano Arcioni no es el responsable exclusivo de la situación provincial.

El guiño de una parte del Partido Justicialista al retorno del madernismo, abrió viejas heridas y el intendente Luque, de Comodoro Rivadavia no lo ocultó. “Maderna es parte de una alianza de Gobierno que ahora se deshace porque hay problemas”, sentenció Luque en diálogo con la emisora comodorense Radio del Sur. Fue aún más categórico y no dudó en manifestar que “no me parece adecuado lo que hace Maderna, que cuando hay una crisis se corre”. En la misma sintonía, dejó una sugerencia: “Trelew en ese sentido tiene que ser un poco más solidario con la situación, porque es uno de los grandes responsables de la situación en la que estamos”.

Pero Maderna no fue el único protagonista receptor de sus declaraciones. “El gobernador Arcioni no es el responsable de que la provincia esté como está. Es parte de una cadena que venía de más atrás en la cual estaba Maderna y Sastre”.

“QUE SE PONGAN EL SACO QUE LES CORRESPONDE”

En este contexto, Luque coincidió que es «fundamental» que cada dirigente “se ponga el saco que le corresponde respecto a la responsabilidad que tiene y en el caso de los intendentes de las ciudades más grandes, que tenemos más responsabilidad por la cantidad de gente, tratamos de usarla para sacar a la provincia adelante”.

El intendente de la ciudad más grande de la provincia del Chubut remarcó que “no me resulta para nada interesante ponerme a tirar piedras», por el contrario «tengo que ver cómo colaboro como ciudad”.

Frente a la crisis política y económica que atraviesa el Gobierno de Arcioni, el intendente Luque consideró fundamental “hacer un gran acuerdo entre los sectores políticos para sacar adelante la Provincia”.