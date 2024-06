Desaparición de Loan: hallaron una zapatilla que podría ser del nene en un “aguantadero”

Fuentes de la investigación revelaron que es una vivienda que frecuentó Antonio Benítez, tío del menor de 5 años, luego de la desaparición del pequeño y antes de ser apresado.

Una zapatilla que podría ser de Loan Peña, el nene que está desaparecido desde el jueves pasado en Corrientes, fue hallada en una escuela abandonada que funcionaría como un «aguantadero» relacionado a uno de los detenidos, por lo que la situación de los apresados es cada vez más complicada.

Fuentes de la investigación revelaron que es una vivienda que frecuentó Antonio Benítez, tío del menor de 5 años, luego de la desaparición del pequeño y antes de ser apresado.

La zapatilla es similar a la encontrada en el lodo del campo rastrillado y estaba arriba de una heladera, aunque van a constatar que pertenezca al niño. De esta manera, la situación procesal de los apresados parecería complicarse cada vez más.

El abogado de los detenidos dijo que son «inocentes».

Por otra parte, Jorge Monti, abogado de los tres detenidos, habló con los medios presentes en Corrientes y sostuvo que sus defendidos «son inocentes».

«Entiendo que necesitamos un tiempo porque es una causa que dispone de pocas pruebas. Es un caso rarísimo donde no conseguimos pruebas suficientes, donde aparecen elementos extraños», indicó.

Con respecto a la reconstrucción de los menores en la zona donde desapareció Loan, señaló: «Se realizó un acto procesal muy valioso porque se mostraron colaborativos. Coincide con lo dado a conocer de la cámara gesell». A su vez, adelantó que las pruebas que mañana se presentarán «van a generar mucho ruido».

Otra de las cuestiones a resaltar es que puso en duda la principal hipótesis de la desaparición del menor: «No creo que se haya perdido».

Por último, nuevamente ratificó que en primera instancia los menores fueron con más adultos y por eso pide la imputación de la tía del menor: «Me explicaron que ella se volvió a mitad de camino y por eso no la ubican en el lugar».

Abogado del papá de Loan: «Seguimos creyendo que se perdió».

Roberto Méndez, defensor del papá del chico desaparecido, dio detalles elocuentes de cómo fue la reconstrucción de los menores en el lugar donde Loan fue visto por última vez.

«Todos los nenes comentaron el paso a paso, hicieron una reconstrucción de los hechos y hasta respondieron preguntas», detalló con la prensa Méndez. Además, confirmó que los relatos «son coherentes» y «coinciden con lo que dijeron en la cámara gesell».

Otro de los pormenores importantes que resaltó el abogado es que «todos fueron específicos en dónde estaba cada uno al momento de que Loan se fue». «Durante la reconstrucción hice un cálculo, del lugar marcado a la casa de la abuela había 576 metros y yo tardé 7 minutos, 36 segundos», explicó.

Con relación al momento en el que el menor de cinco años desapareció, señaló: «Los chicos dijeron que jugaron con insectos, salieron del costado del árbol de naranja y se fueron para un alambrado, cuando se dan vuelta observan que Loan se fue para un costado».

Al ser consultado sobre porqué la mamá de Loan está otros dos abogados, respondió: «Cuatro colegas piensan mejor que dos. Fue una tía quien le sugirió tener otras dos defensas y me pareció razonable. Ya estuvimos conversando y todos queremos que aparezca el pequeño».

Sobre la reconstrucción de los adultos, Méndez destacó que se harán más adelante y que «sería preferible que lo hagan por separado». «Es muy complejo y dinámico el caso, no vemos otras pruebas por las que no pensar que se perdió. Hay minutos en los que no se sabe qué hicieron y tenemos que empezar a tener más información», finalizó.

Refuerzan la búsqueda de Loan

Las fuerzas de seguridad reforzaron los operativos de búsqueda del niño en zonas más inhóspitas, por una orden de la Fiscalía.

En este sentido, se incorporaron perros de la Policía del Chaco, y drones de la Policía de Misiones en tanto que sobrevuela el helicóptero del Gobierno de la Provincia.

Con personal especializado iniciaron un «peinado» de todos los montes y zonas más inhóspitas, en toda el área más cercana al punto donde fue visto por última vez el niño en la siesta del jueves.

Un fiscal de Goya se suma a la investigación.

Guillermo Barry, fiscal de Goya, se incorpora a la causa para acompañar a Juan Carlos Castillo.

Asimismo, el abogado de los detenidos por la desaparición del menor solicitó que la tía, identificada como Laudelina Peña, sea citada a declarar, quede imputada y detenida. Además, apuntó contra otra familiar que estuvo en el almuerzo en el que fue visto Loan por última vez.

«Llama la atención de esta defensa que, entre las personas presentes y que acompañaron a los menores en la excursión hacia el naranjal, además de los imputados, se encontraban la señora Laudelina (tía de Loan) y Camila Gómez, que estaban en ese almuerzo y que no fueron imputadas», señaló Jorge Leandro Monti.

En este sentido, el letrado añadió: «En mi criterio, se trata de pruebas de suma importancia, pertinencia y relevancia para esta investigación, sobre todo cuando se podría cotejar falseamientos de la verdad por parte de las personas reflejadas en la fotografía mencionada, en tanto y en cuanto presentaron declaraciones policiales y periodísticas, pudiendo haber incurrido en falso testimonio y falsa denuncia».

Realizan la reconstrucción del hecho en un monte.

Las autoridades llevaron a cabo una reconstrucción de los acontecimientos junto a los primos de Loan, que estuvieron con el menor el día de la desaparición. Los niños fueron identificados como V.I.F. de 10 años, D.M.R. de 9, N.Y.F. de 8, Y.N. de 7 y J.A.B. de 6. Todos ellos prestaron testimonio en Cámara Gesell y contaron que Loan se fue «solo, a un lugar distinto, cuando volvía a la casa de la abuela» y que en el trayecto «se perdió».

Peritan el auto de uno de los detenidos.

El ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, confirmó que se perita el auto de uno de los detenidos, tras un pedido del fiscal Juan Carlos Castillo.

Fue el funcionario quien sostuvo que en el peritaje al vehículo se busca encontrar rastros de Loan.

«Por lo que yo observo el fiscal no descarta ni una hipótesis, a tal punto que secuestró el vehículo de uno de los detenidos y ordenó que se haga la prueba por método odorológico que cuando al perro le hacen olfatear la ropa de Loan y verifica si estuvo dentro del vehículo», aseguró en diálogo con LT7.

Descartaron que Loan esté en Chaco.

El Departamento de Lucha Contra la Trata de Personas de Chaco confirmó que el pequeño de cinco años no está en Resistencia como había denunciado un hombre al 911.

Desde el organismo detallaron que se revisaron las cámaras de seguridad del lugar donde la persona dijo haber visto a Loan y al no obtener resultados confirmaron que el menor no está en dicha provincia.

En la noche del martes un hombre llamó a la Policía y denunció haber visto en Resistencia, Chaco, a Loan dentro de una camioneta el pasado jueves, día que desapareció.

Desde el medio Diario Chaco indicaron que en la denuncia el hombre sostuvo que vio una camioneta Toyota Hilux color blanca, con vidrios polarizados, detenerse en la Ruta Nacional N° 11. Del vehículo descendieron un mayor con un menor, que describió que se trataba de Loan.

Confirmaron que la media con sangre no es de Loan

Los investigadores confirmaron que la media con sangre hallada por Kiara, la perra parte del equipo de canes en un área densamente arbolada, no es del pequeño.

De este modo, la Justicia comienza a finalizar los análisis de los elementos incautados durante los rastrillajes para poder así tener información certera de dónde está Loan.