El Gobierno de Chubut confirmó el cronograma de pago de haberes para estatales y jubilados

Los jubilados y pensionados tendrán sus haberes acreditados el 2 de junio, los activos podrán disponer de sus sueldos el 3 de junio.



El Gobierno del Chubut confirmó el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de mayo para trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública Provincial. Los depósitos comenzarán el lunes 1° de junio y los sueldos estarán disponibles el 2 y 3 de junio en los cajeros automáticos del Banco del Chubut.

El Gobierno del Chubut informó el cronograma de pago de haberes para jubilados, pensionados y trabajadores estatales correspondiente al mes de mayo.

Según se indicó oficialmente, los depósitos se realizarán de manera escalonada durante los primeros días hábiles de junio.

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

El lunes 1° de junio se depositarán los haberes para jubilados y pensionados de la Administración Pública Provincial, que estarán disponibles el martes 2 de junio.

El martes 2 de junio será el turno de los agentes activos, cuyos sueldos podrán retirarse el miércoles 3 de junio.

Desde el Ejecutivo provincial recordaron que los haberes estarán acreditados a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.