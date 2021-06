Esquel | Ongarato: “Hacían falta ocho años de Macri para alcanzar a ver todas las mejoras”

El intendente de Esquel, el radical Sergio Ongarato, dijo que el desafío de Juntos por el Cambio es “demostrarle a la gente que hay una forma distinta de llevar adelante la vida de los chubutenses, y que hay futuro en nuestra provincia”.



En diálogo con EL CHUBUT, Ongarato ratificó su apoyo a la continuidad de la alianza de la UCR y el PRO y demás partidos de la oposición, y planteó que “si sigue gobernando el peronismo, como desde hace 17 ó 18 años, el futuro promisorio está cada vez más lejos”.

Ongarato reivindicó las obras realizadas por el gobierno de Mauricio Macri en Chubut, y consideró que se necesitaban ocho años para empezar a ver los cambios de la gestión anterior. “Lo mejor hubieran sido ocho años de Macri porque no se alcanzaron a ver todas las mejoras”, dijo Ongarato quien señaló que en el gobierno anterior “se empezaron a hacer obras estructurales que hacían falta, y se dio un fuerte impulso a lo energético”.

“En la zona cordillerana no teníamos más conexiones de gas, no había forma de crecer, no se podía pensar en un hotel nuevo, en una industria nueva y con inversinoes que se hicieron con Macri se soluciionó. La Ruta 40 era un desastre y están continuando la reconstrucción, la obra del Aeropuerto comenzó en la época Macri”, enumeró el intendente de Esquel.

Con respecto a la reaparición de Macri con el diputado del PRO, Ignacio Torres, Ongarato señaló que la imagen puede tener su peso dentro del PRO a la hora de definir candidaturas, pero no así dentro del radicalismo. “Lo que hay que discutir de fondo es siendo parte de esta coalición, que yo defiendo y hay que sostenerla, tenemos la responsabilidad de sostener esta idea de que hay una forma distinta de hacer política”, sostuvo.