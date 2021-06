Chubut | Arcioni apuntó a los dirigentes que rechazan la actividad minera calificandolos de “hipócritas” y “fundamentalistas”

El Gobernador volvió a hacer una “ferviente defensa” de la “Zonificación”, habló de egoísmo, hipocresía y fundamentalismo, y sostuvo que “no he escuchado ninguna propuesta superadora”. También recomendó a varios “que se dicen peronistas que lean más a Perón” y sostuvo que hay que “exigir el cuidado del medio ambiente”.

El gobernador Mariano Arcioni estuvo este miércoles en Puerto Madryn y allí volvió a hacer una “ferviente defensa” del proyecto de “Zonificación” 128/20 con el que se pretende habilitar la megaminería en Chubut.

En este contexto, reiteró que es la intención habilitar el extractivismo minero a la brevedad y apuntó a quienes rechazan la actividad, calificando a muchos de “egoístas”, “hipócritas” y “fundamentalistas”.

Asimismo, apuntó contra la oposición y recomendó a “quienes dicen ser peronistas deberían leer más a Perón -porque, desde su óptica- todos los que somos peronistas buscamos la industrialización, el trabajo digno y el cuidado del medio ambiente”.

Para ello, consideró que es “fundamental el desarrollo productivo de la Meseta, porque tenemos que dar esperanza de trabajo y tenemos que garantizar el cuidado del medio ambiente con todos los ciudadanos”.

Es por ello que el Gobernador pidió que “demos el debate serio” porque “necesitamos crecer”. Apuntó que “el debate lo tenemos que dar desde el conocimiento, no desde el fundamentalismo. ¿Por qué no se abre una mesa de debate seria?”, se preguntó, aunque el proyecto en cuestión ya tiene dictamen en Comisión y espera ser votado en el recinto.

El Primer Mandatario provincial consideró que hay posiciones que rechazan la megaminería pero “no fundamentan por qué” y en este contexto aseguró que “no he escuchado que venga ninguno con una propuesta superadora”.

En otro tramo, Arcioni aseguró que “el CONICET está de acuerdo”, aseverando que “yo trabajo diariamente y soy un ferviente defensor de este proyecto -porque- tenemos que generar puestos de trabajo y cuidar el ambiente”.

Agregó que muchos que se oponen “son personalistas y egoístas porque no piensan en el otro (…) cuando se escucha la hipocresía no es justo que jueguen -ya que- no se preocupan por generar alternativas”.

“Yo trabajo para que Chubut tenga un desarrollo productivo como se merece. ¿Por qué tenemos que cercenar los derechos de la Meseta? Exijamos el cuidado del medio ambiente pero tenemos la obligación y trabajamos para que salga cuanto antes”, el proyecto 128/20.