Kim Jong Un destacó los avances de Corea del Norte en armamento nuclear

El líder norcoreano elogió sus sistemas de armas y supervisó el lanzamiento de un misil de crucero desde un buque.

El máximo líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong Un, expresó su satisfacción con el armamento nuclear de la Armada del país durante su visita al destructor Choe Hyon, informó este jueves la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

Kim subió a bordo del destructor el martes para inspeccionar el manejo del buque por parte de los marineros y la preparación operativa de varios sistemas de armas, según la información.

También observó el proceso de puesta a punto para evaluar el rendimiento y la capacidad operativa del destructor.

Kim elogió las pruebas de todos los sistemas del destructor para su puesta en servicio, afirmando que los test de eficiencia operativa del nuevo destructor, un estrenado símbolo de la capacidad de defensa marítima de la RPDC, se están desarrollando sin contratiempos según lo previsto, informó la KCNA.

El armamento nuclear de la Armada está logrando avances satisfactorios, afirmó Kim, según Xinhua, cuyo cable toma la Agencia Noticias Argentinas.

Acerca del enemigo «enemigo»

“Nuestra Armada tendrá una poderosa capacidad ofensiva… Si alguna fuerza teme nuestros trabajos por fortalecer la capacidad defensiva, significa que es precisamente nuestro enemigo”, declaró Kim.

El miércoles, supervisó el lanzamiento de prueba de un misil de crucero estratégico mar-tierra realizado desde el buque de guerra.