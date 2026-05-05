“El Chapo” Guzmán pide su extradición a México

El 23 de abril, Guzmán detalló en una carta manuscrita y publicada este lunes por la corte, que está “luchando por una extradición a México”.

El narco mexicano Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, encarcelado en Estados Unidos, envió cartas a las autoridades judiciales para pedir el traslado a su país natal porque considera que su juicio fue irregular y su condena de cadena perpetua, “cruel”.

“El Chapo” pidió a un tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York, donde fue juzgado por narcotráfico, su extradición a México, tras ser declarado culpable en 2019 por delitos relacionados con el narcotráfico.

El 23 de abril, Guzmán detalló en una carta manuscrita y publicada este lunes por la corte, que está “luchando por una extradición a México”, reportó el sitio DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y pedir modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal”, escribió.

En otra carta datada de este lunes, también redactada a mano y en inglés, Guzmán pidió a la corte los documentos presentados por el Gobierno de EE. UU. en su caso, ya que, según él, “no demostraron la justificación de mi cruel castigo en los tribunales de distrito de Brooklyn”.

Extraditado a Estados Unidos tras dos fugas

Extraditado en 2017, tras dos fugas de prisiones mexicanas, “El Chapo” cumple condena en una cárcel de máxima seguridad en Colorado.

La AFP pudo consultar tres cartas manuscritas del cofundador del cártel de Sinaloa, registradas en el sistema de información judicial federal este lunes. “Esta es una carta cortés sobre (…) las evidencias, que no fueron probadas”, explica “El Chapo” en un inglés con faltas gramaticales y de sintaxis, según citó DW.

En otra misiva del 20 de abril el Chapo se queja de que solicitó sin éxito los documentos que llevaron a su condena. Esos documentos “no probarán (sic) mi cruel castigo” añade. “El veredicto de mi juicio no fue justo”, asegura. Además, recalcó que lleva más de tres años “luchando” para que la corte acepte un recurso de apelación y se celebre un nuevo juicio en su caso.

Joaquín Guzmán, de 69 años, invoca además la protección de “la primera a la quinta enmienda” de la Constitución estadounidense. El Chapo se quejó en varias ocasiones mediante cartas manuscritas de las condiciones de su encarcelamiento, el aislamiento y la falta de visitas familiares, y pidió ayuda a la anterior administración mexicana.