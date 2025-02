Murphy ofreció pagar lo que rompió

El dirigente sindical enfrenta un juicio por destrozos en el ministerio de Economía durante una protesta gremial.

En el juicio oral y público al dirigente sindical Daniel Murphy el punto saliente fue la declaración que brindó el propio imputado. Hay que recordar que se lo juzga por haber provocado destrozos en el edificio del ministerio de Economía durante una protesta docente y de otros gremios estatales. El hecho se produjo el 22 de junio de 2023 y fue filmado por una persona que fue una de las primeras en declarar en el juicio.

En caso de ser hallado culpable, Murphy podría enfrentar una pena de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Tras escuchar a los testigos aportados por la acusación y previo a que depongan los testigos de la Defensa, Murphy hizo uso de su derecho a prestar declaración de imputado en el debate y dijo que encontrarse “ante una situación que no esperaba; no es que yo no reconocí mi presencia, yo dije que estaba ahí porque era mi deber estar en una protesta como dirigente del sindicato docente”.

“No había nada para ocultar” aseguró el dirigente gremial de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), quien lamentó la cantidad de recursos que “se invierten de manera innecesaria” para llevar adelante el proceso judicial.

El acusado recordó el contexto social y salarial en el cual se dio la protesta gremial en la época en la que ocurrieron los hechos imputados y aseguró que “nunca tuve la intención de romper nada”.

Respecto a los daños en el edificio del Ministerio de Economía, aseguró que “ese es mi error y ofrezco pagar el vidrio; lo hice antes y lo hago ahora”, sostuvo Murphy.