Punta cargó contra la ATECH por el paro docente

El ministro de Educación José Luis Punta dijo que “mañana habrá clases pese al paro convocado por la ATECH” y respecto a su opinión sobre la medida impulsa la entidad gremial, Punta contestó que “es un despropósito porque el salario docente es lo que más ha crecido en la provincia». Y destacó que “estamos en el décimo lugar en Argentina, con los salarios certificados por el Consejo Federal de Educación”.

No obstante, los argumentos de ATECH “son una mentira”, expresó. Y cuestionó que la medida de fuerza se haga “en el día de la paritaria”. A todo esto, el Ministerio de Educación “seguirá conversando” en materia salarial porque “me parece descabelladísima” la actitud del gremio, puntualizó el Ministro.

Y agregó: “Hemos recibido flyers de la entidad gremial en donde se reclamaba la derogación de la Ley Bases y justicia por los femicidios, pero es tan amplio el abanico que no sé si ellos saben bien por qué convocan el paro», planteó el funcionario.

En este marco, Punta defendió las acciones del Gobierno para recomponer el salario docente: “Le hemos pagado deudas de nueve meses, si hay problemas administrativos puede haberlos, pero no hay dudas que van siendo solucionados”, indicó. Además, “el FONID cuando no se pagó, lo cubrió la provincia”, destacó.

“El aumento acumulado de los docentes ronda el 100% en estos seis meses de gestión”, añadió. Por estos motivos, “va a haber clases”, confirmó el Ministerio de Educación.

Para finalizar, Punta comentó que “las escuelas técnicas que no ejecutaron los fondos de Nación los están ejecutando ahora, y Nación a fuerza de ser sinceros ha habilitado mucho de los programas de financiamiento a partir del mes pasado”, finalizó.