Scaloni presentó la prelista de la Selección para el Mundial

Uno por uno, los 55 nombres con algunas sorpresas.
El cuerpo técnico de la Selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni, envió formalmente a la FIFA la prelista oficial para el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.
Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en la misma sorprenden las presencias del arquero Santiago Beltrán, de River, además de Milton Delgado y Tomás Aranda, de Boca, entre otros.
La actividad para la Selección argentina en el Mundial 2026 comenzará el martes 16 de junio, cuando se enfrente con Argelia por la primera fecha del Grupo J.
La fecha límite que tiene Scaloni para presentar la lista definitiva de 26 jugadores es el 30 de mayo, 12 días antes del inicio de la competencia.
La prelista que presentó Scaloni
Arqueros:
EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES – Racing Club
SANTIAGO BELTRAN – River Plate
Defensores:
AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
GONZALO MONTIEL – River Plate
NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
MARCOS SENESI – Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA – River Plate
LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
ZAID ROMERO – Getafe CF
FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA – River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS – Racing Club
Mediocampistas:__IP__
MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
ANÍBAL MORENO – River Plate
MILTON DELGADO – Boca Juniors
ALAN VARELA – FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
Delanteros:
LIONEL MESSI – Inter de Miami
NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ – AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio
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