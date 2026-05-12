Gendarmería secuestra mercadería de contrabando valuada en 1.300 millones en Tecka

Un operativo en la Ruta Nacional 40, permitió incautar 122 bultos con productos sin respaldo aduanero. El camión quedó a disposición de la Justicia Federal.

Personal del Escuadrón 36 Esquel “Subalférez D Guillermo Nasif” de Gendarmería Nacional llevó a cabo un operativo en la intersección de la Ruta Nacional Nº 40 con la Ruta Provincial Nº 17, en las cercanías de la localidad de Tecka, donde incautaron un cargamento millonario de mercadería de contrabando.

El procedimiento se realizó durante un control vehicular rutinario, cuando detuvieron un camión conducido por un hombre mayor de edad para inspeccionar la carga y la documentación correspondiente.

Según el informe oficial, se detectaron inconsistencias en la documentación aduanera del transporte, que evidenciaron que el vehículo trasladaba una gran cantidad de productos de origen extranjero sin la debida autorización legal para su ingreso al país.

Ante esta situación, la Gendarmería dio intervención al magistrado federal competente, que ordenó la requisa del vehículo, del conductor y de sus pertenencias, en presencia de testigos.

Durante la inspección, se encontraron 122 bultos de diferentes tamaños que contenían mercadería de variados rubros, toda sin respaldo legal ni aduanero conforme a la normativa vigente.

Por estas razones, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero y se procedió al secuestro total de la mercadería.

Las autoridades estiman que el valor aproximado de los productos incautados asciende a 1.300 millones de pesos. Además, el camión quedó bajo custodia judicial a disposición de la Justicia Federal.