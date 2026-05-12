La Municipalidad de El Maitén acumula una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos local

La deuda es cercana a los 60 millones y generó fuertes cuestionamientos hacia la gestión municipal.

Mientras los vecinos hacen esfuerzos enormes para pagar sus facturas y sostener los servicios básicos, la Municipalidad de Municipalidad de El Maitén mantiene una deuda cercana a los 60 millones de pesos con la Cooperativa de Servicios Públicos local, generando una situación cada vez más insostenible y despertando fuertes cuestionamientos hacia la gestión municipal.

La realidad expuesta por el presidente de la entidad, Sergio Guajardo, deja al descubierto una contradicción alarmante: al vecino común se le exige cumplir en tiempo y forma, pero el propio Estado municipal acumula años de atrasos sin resolver una deuda que hoy asfixia financieramente a una institución esencial para toda la comunidad.

“Si un vecino no paga dos o tres boletas, le cortan el servicio. Entonces, ¿por qué la Municipalidad puede pasar años sin pagar?”, expresó Guajardo, visiblemente molesto por una situación que considera injusta y que refleja privilegios inadmisibles por parte del Ejecutivo local.

La falta de responsabilidad municipal no solo afecta los números de la Cooperativa, sino que compromete directamente la prestación de servicios fundamentales como energía y agua. La deuda siguió creciendo mientras el convenio de concesión de los servicios públicos permanece vencido desde 2022 y sin definiciones claras por parte del municipio, evidenciando una preocupante falta de gestión y decisión política.

A pesar del escenario adverso, Guajardo destacó el enorme esfuerzo realizado por la Cooperativa para sostenerse de pie. La institución logró ordenar salarios, pagar aguinaldos en tiempo y forma, afrontar millonarias moratorias con ARCA y avanzar en una modernización histórica de su sistema administrativo y operativo.

Actualmente, la Cooperativa paga alrededor de 40 millones de pesos mensuales en planes de regularización y trabaja para superar una deuda heredada que supera los 400 millones. Aun así, bajo la actual conducción, se incorporaron nuevas camionetas, mejoras en luminarias, herramientas de trabajo y sistemas digitales de cobro y pago que modernizaron completamente la atención a los usuarios.

Guajardo también remarcó que todos los integrantes del Consejo de Administración trabajan ad honorem, sin cobrar un solo peso, con el único objetivo de sostener una cooperativa social, transparente y eficiente para los vecinos de El Maitén.

Mientras la Cooperativa realiza esfuerzos gigantescos para mantener los servicios funcionando y cumplir con sus obligaciones, desde el municipio aún no dan respuestas concretas ni muestran voluntad real de resolver una deuda que ya se transformó en símbolo de desorden, irresponsabilidad y falta de compromiso institucional.

La pregunta que hoy se hacen muchos vecinos es simple y contundente: si la Cooperativa debe responder por cada peso que administra, ¿por qué el municipio no hace lo mismo?.