Alfredo Béliz llevó su propuesta a la cordillera y convocó a fortalecer la voz del trabajo chubutense

El candidato a diputado nacional mantuvo encuentros con vecinos, trabajadores e instituciones de la cordillera.

El candidato a diputado nacional por Chubut, Alfredo Béliz, desarrolló una intensa agenda en la cordillera, donde presentó su propuesta de campaña y compartió encuentros con trabajadores, vecinos y referentes de distintas instituciones.

En Esquel, junto a los candidatos al Consejo de la Magistratura Javier Mercado y Leonardo Austin, Béliz encabezó una reunión en el salón del Sindicato de Camioneros, donde expuso su propuesta de campaña ante afiliados, vecinos, dirigentes sindicales y referentes barriales.

Además, mantuvo un encuentro con la Cámara de Comercio de Esquel, donde se dialogó sobre la realidad económica de la región y las propuestas para fortalecer el desarrollo productivo local.

“Venimos a escuchar, a caminar cada localidad y a plantear un proyecto que ponga en valor la fuerza del trabajo chubutense. Queremos que la voz de nuestros trabajadores y emprendedores llegue al Congreso, porque el futuro de Chubut se construye entre todos”, expresó Béliz durante la actividad.

La recorrida de Béliz continuó el día viernes, con actividades en Tecka, José de San Martín y Gobernador Costa, llevando adelante reuniones con distintos sectores de la comunidad para seguir presentando su proyecto y escuchar las demandas de la ciudadanía.