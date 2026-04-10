Arranca el Enduro Cordillerano en Epuyén

La localidad será sede el 11 y 12 de abril, con dos jornadas a pura velocidad, turismo y naturaleza.



El Enduro Cordillerano 2026 aterriza en Epuyén con un fin de semana cargado de emoción, motores y paisajes únicos. La localidad abre el calendario anual con la modalidad Sprint los días sábado 11 y domingo 12 de abril, en un entorno natural incomparable junto a uno de los lagos más cristalinos de la región.

Además de la competencia, visitantes y equipos podrán disfrutar de caminatas, recorridos al aire libre y la oferta turística que caracteriza a Epuyén, con alojamientos y comercios preparados para recibir a cientos de aficionados del deporte motor.

La organización recomienda realizar reservas con anticipación ante la alta demanda esperada para este clásico de la Cordillera, que cada año convoca a pilotos y fanáticos de toda la Patagonia. ¡La adrenalina está garantizada!