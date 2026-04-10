Luque se reunió con Béliz

El diputado nacional, Juan Pablo Luque, mantuvo un encuentro con el dirigente mercantil, Alfredo Béliz, los dos referentes más votados del peronismo en la última elección provincial.

El diputado nacional, Juan Pablo Luque, mantuvo un encuentro con el dirigente mercantil, Alfredo Béliz. Los dos referentes más votados del peronismo en la última elección activaron una serie de conversaciones orientadas a construir hacia adelante en una provincia en crisis.

Durante el encuentro, Luque y Béliz coincidieron en la necesidad de avanzar en una agenda común que priorice las demandas de los chubutenses, en un contexto económico y social complejo. En ese sentido, remarcaron que “la gente la está pasando mal” y que el peronismo debe asumir un rol activo, dejando de lado las discusiones internas estériles para enfocarse en propuestas concretas.

Luque destacó que “hoy nos une la preocupación por la realidad de Chubut, una provincia que ambos conocemos por completo. Tenemos herramientas para proponer alternativas a la crisis que apunten a la generación de empleo, el principal flagelo que hoy sufre la región”.

Asimismo, Luque señaló que la construcción de la unidad no puede limitarse a un acuerdo entre dirigentes, sino que debe consolidarse a partir de un proyecto político que se construya colectivamente, con bases sólidas y una mirada estratégica sobre el desarrollo de la provincia, sin mezquindades personales.

El encuentro forma parte de una serie de diálogos que buscan fortalecer al peronismo chubutense de cara a los desafíos actuales, con el objetivo de ofrecer respuestas concretas a las problemáticas que atraviesa la ciudadanía.