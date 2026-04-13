Preocupación en Cholila por reiterados hechos de vandalismo en espacios públicos

Dañaron señalética en el acceso al Camping El Sauzal y parte de una vivienda en el predio El Morro; el municipio pidió compromiso y responsabilidad comunitaria



La Municipalidad de Cholila informó a la comunidad sobre dos nuevos hechos de vandalismo registrados en distintos puntos de la localidad, que generaron preocupación por el impacto directo sobre bienes públicos y privados.

El primero de los episodios ocurrió en el acceso urbano, específicamente en el sector del nuevo puente que conduce al Camping “El Sauzal”. Allí se constató durante la jornada del sábado la rotura de una cartelera perteneciente a Vialidad Provincial. Sin embargo, al día siguiente, cuando personal municipal se acercó al lugar para verificar los daños y proceder a su recuperación, se comprobó que la estructura ya no se encontraba en el sitio.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de acciones no solo representan un daño material, sino que afectan a toda la comunidad, ya que se trata de infraestructura destinada al ordenamiento, la seguridad y el bienestar de los vecinos. Además, señalaron que la reposición de estos elementos implica destinar recursos que podrían utilizarse en otras necesidades prioritarias del pueblo.

En paralelo, se informó sobre otro hecho de características similares ocurrido en el predio El Morro, donde una vivienda sufrió daños como consecuencia de actos vandálicos. Según indicaron, no se trata de un hecho aislado, ya que el lugar ha sido blanco de situaciones similares en reiteradas oportunidades.

Las autoridades destacaron que estos daños generan un impacto negativo no solo en la infraestructura afectada, sino también en la comunidad en su conjunto, debido a que los costos de reparación surgen de los aportes de los vecinos a través de sus impuestos.

En este contexto, el municipio hizo un llamado a la reflexión colectiva, subrayando que el cuidado de los bienes públicos no responde a ideologías ni posturas políticas, sino a un compromiso ciudadano básico. Asimismo, reconocieron que existen aspectos a mejorar en la gestión, pero insistieron en que el objetivo común debe ser preservar y valorar los recursos disponibles.

Finalmente, se apeló al compromiso, el respeto y la conciencia de cada vecino para evitar este tipo de conductas y contribuir a la construcción de una comunidad más ordenada, respetuosa y comprometida con el cuidado de lo que es de todos.