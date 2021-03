Chubut | Ataque a la comitiva presidencial: Massoni se justificó “nos dieron un cronograma falso”

Además apuntó contra Igon y el Intendente Sánchez.

El Ministro de Seguridad sostuvo que la agresión al Presidente tuvo un trasfondo político. Responsabilizó al Intendente de Lago Puelo y el diputado Igon, y apuntó contra el Presidente del PJ Chubut y el Intendente de Comodoro Rivadavia. Reveló que uno de los atacantes es funcionario del Municipio cordillerano. Sostuvo que “nos dieron un cronograma falso”, y que se los envió a un lugar donde el Presidente nunca llegó.

En conferencia de prensa, junto con la cúpula de la Policía del Chubut, el Ministro de Seguridad, Federico Massoni, dio explicaciones por lo sucedido este sábado en Lago Puelo, con personas que atacaron el móvil donde se trasladaba el presidente Alberto Fernández.

El Ministro apuntó contra el Intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, y contra el diputado nacional Santiago Igon, quienes “eran los organizadores y nunca nos dieron el itinerario” de la visita del primer Mandatario nacional.

Remarcó además que desde Nación “nunca nos notificaron de la visita. No solo no nos informaron, sino que todas las acciones llevadas adelante por el responsable de Casa Militar (responsables de la seguridad del Presidente) entorpecieron cualquier tipo de propuesta nuestra para proteger la Jefe de Estado”, disparó.

Massoni precisó que pese a que “nos dieron un itinerario falso -dispusieron- 130 policías en lugares en los que el intendente Sánchez y el diputado Igon nos dijeron que iba a desarrollar el Itinerario”.

Sin embargo, tras la llegada de Fernández, se trasladaban a la zona de la Parcela 26 y “en determinado momento Casa Militar dobla y las motos siguieron sin advertir esto. Son los que modificaron el itinerario, lo llevaron a la boca del lobo y encima el que encabezó la agresión es un funcionario del intendente Sánchez”, reveló.

“Fueron al Centro Cultural, donde ya estaban los manifestantes encabezados por un funcionario del intendente de Lago Puelo, el Director de Hábitat”, insistió.

Añadió que “cuando llegó el Presidente, Casa Militar no dejó entrar a nadie, ni a nuestros ministros. Le pusieron solo 6 policías federales de protección al Presidente -cuando- Gendarmería tiene a 15 km tiene un escuadrón”.

Es a partir de esto que dio cuenta de un trasfondo político en lo sucedido ya que “el que encabezaba las agresiones era un funcionario municipal” y que luego de los hechos “el intendente Sánchez y el diputado Igon, que organizaron el evento y nos dieron un itinerario falso, son los que dicen ‘es terrible lo que ocurrió’”.

Es por ello que alertó que también “vamos a investigar a quiénes responden (estas personas). Estamos naturalizando esto, y acá entra también Carlos Linares, con su verborragia y oposición violenta; y el intendente de Comodoro que hace la fácil”.

“Me duele mucho porque Chubut es nuestro y no lo cuidamos. Está dando vuelta imágenes que no represan lo que Chubut es. El día anterior estuvo el Gobernador y no hubo incidentes”, acotó.

“Hoy tenemos una página oscura fomentada por un sector que no tiene perdón, que como chubutense no me representan, como el intendente Sánchez y el diputado Igon”, sentenció.

Cerró, añadiendo que todo fue informado al Ministerio de Seguridad de la Nación, ya que “tampoco sabía que habían cambiado el itinerario”.