Viajar en avión es más caro: el aumento de una tasa impacta en todos los pasajes

El incremento fue oficializado por el gobierno y afecta vuelos nacionales e internacionales. También influye el alza del combustible.



Desde este martes, viajar en avión dentro y fuera de la Argentina cuesta más. El Gobierno nacional oficializó un fuerte incremento en la tasa de seguridad operacional que cobra la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), un cambio que impacta directamente en el precio final de los pasajes.

La medida fue establecida a través de la Resolución 258/2026 publicada en el Boletín Oficial. Según fuentes oficiales, el objetivo es recomponer el financiamiento del sistema aeronáutico, adaptarlo a nuevas exigencias operativas y sostener estándares de seguridad.

El aumento en vuelos de cabotaje

El aumento más significativo se da en los vuelos dentro del país. La tasa pasó de $20 a $6500 por pasajero.

En tanto, para los vuelos regionales el cargo sube de u$s4,42 a u$s5, y en los internacionales pasa de u$s8 a u$s9.

Los nuevos valores ya están vigentes, aunque el impacto se verá de forma progresiva a medida que las aerolíneas actualicen sus sistemas de venta y tarifas.

En qué se usarán los fondos

De acuerdo con lo informado oficialmente, lo recaudado por esta tasa se destinará a distintos aspectos del sistema aeronáutico, entre ellos:

Modernización del servicio de salvamento y extinción de incendios

Mejoras en infraestructura aeroportuaria

Incorporación de tecnología para control y supervisión

Capacitación del personal

Refuerzo de los procesos de fiscalización y certificación

El objetivo es sostener niveles de seguridad y eficiencia en un contexto de mayores exigencias operativas.

El encarecimiento de los pasajes no responde solo a esta medida. En los últimos meses, el precio del combustible también presiona sobre los costos de las aerolíneas, en un contexto internacional marcado por tensiones en Medio Oriente.

En esa línea, la empresa Aerolíneas Argentinas ya había anticipado la aplicación de recargos por combustible, en función del aumento del precio del petróleo y del jet fuel, un insumo clave para la actividad.

A nivel global, otras compañías como Qantas, Air India y Cathay Pacific también comenzaron a ajustar sus tarifas desde marzo por el mismo motivo.

Un escenario que impacta en los viajeros

Con este nuevo esquema, el costo de volar entra en una etapa de subas sostenidas. El impacto no solo se siente en los vuelos internacionales, sino también en el mercado interno, donde la tasa ahora tiene un peso mucho mayor en el valor final del pasaje.

Además, en la evolución de los precios también influyen factores como la demanda, la disponibilidad de asientos y la época del año.

En este contexto, quienes estén planificando un viaje deberán prestar atención a promociones, anticipar compras y comparar opciones en un mercado cada vez más dinámico.