Un bebé cayó 15 metros en un cerro de Bariloche al soltarse la mochila en la que lo trasladaban

El niño fue derivado al hospital y permanece fuera de peligro. Ocurrió durante una travesía familiar en el cerro Ventana.

Un niño de un año y medio resultó herido tras caer unos 15 metros en el cerro Ventana, en las inmediaciones de San Carlos de Bariloche, durante una travesía de montaña que realizaba junto a sus padres.

El hecho ocurrió durante la tarde en el tradicional circuito de senderismo. Según se informó, por motivos que se investigan, la mochila portabebé en la que la madre trasladaba al menor se desprendió del cuerpo, lo que provocó que la criatura cayera y rodara por la pendiente.

De acuerdo al relato de los padres, el niño se desplazó rodando unos 15 metros, sufriendo distintos golpes. Al momento de ser asistido, presentaba sangrado en la nariz y múltiples escoriaciones en la cabeza y el rostro. No obstante, el soporte en el que era transportado amortiguó parcialmente el impacto.

Con la ayuda de otras personas que realizaban la caminata, los progenitores trasladaron al menor durante varios kilómetros hasta el inicio del sendero, donde se encontraron con los equipos de emergencia que ya habían sido alertados.

En el operativo intervinieron efectivos policiales, personal de Protección Civil, de Parques Nacionales y del hospital local, quienes brindaron asistencia en el lugar y posteriormente dispusieron el traslado del niño al centro de salud.

El menor fue sometido a distintos estudios médicos y, según se informó, se encuentra fuera de peligro.

Por otra parte, la Policía inició actuaciones judiciales por el hecho bajo la carátula de presunta negligencia. En ese marco, efectivos de la Comisaría 42 secuestraron la mochila portabebé para la realización de peritajes que permitan determinar las causas del incidente.

Fuente: El Cordillerano