Béliz destacó la participación de adultos mayores en el cierre del Primavera Fest en Gaiman

El candidato a diputado nacional remarcó la falta de políticas nacionales que atiendan las desigualdades del interior.

Gaiman fue escenario del Primavera Fest, una jornada enmarcada en el Mes de la Madre con torneos de fútbol y pádel, matebingo, gastronomía, juegos infantiles y espectáculos con entrada libre. En ese contexto, Alfredo Béliz, dirigente mercantil y referente provincial, dirigió palabras a los asistentes y subrayó la urgencia de una mirada equitativa hacia el interior del Chubut.

Durante su discurso, Béliz agradeció la participación y el esfuerzo de quienes hicieron posible la actividad. Señaló que “hace falta recuperar lugares de encuentro y actividades que devuelvan alegría a la gente”. Agregó que el difícil momento económico “impacta con fuerza sobre trabajadores, jubilados, desocupados y quienes enfrentan problemas de salud”.

En otro tramo de sus declaraciones, Béliz valoró especialmente la participación de los adultos mayores y la respuesta del público en Gaiman. “Ver la sonrisa de tantos jubilados, compartir un matebingo y disfrutar una tarde distinta también es parte de lo que queremos recuperar: el afecto, el encuentro, la cercanía con quienes más lo necesitan”, expresó. Dijo además que la localidad “se posiciona muy bien por las propuestas que lleva adelante y por cómo recibe a su gente, a los vecinos y a los que conocen nuestra trayectoria”.

El dirigente advirtió que las distancias con los centros urbanos profundizan las desigualdades. “A veces se olvidan de que existe un interior. Faltan oportunidades, y el impacto es mucho mayor que en Capital Federal. Eso hay que corregir”, expresó, y volvió a remarcar la necesidad de políticas que atiendan las diferencias entre el interior y las ciudades principales.

La convocatoria reunió a vecinos del valle inferior, clubes deportivos y emprendedores de la zona. La jornada se extendió durante toda la tarde, con una importante presencia de público y un cierre que incluyó espectáculos musicales y sorteos.