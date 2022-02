Cabandié aseguró que «el 95% de los incendios son por acción humana»

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación asistió al Senado para informar sobre la situación de los incendios en Corrientes. Destacó «la actuación de los bomberos voluntarios» y buscó aclarar las dudas sobre el uso de aviones para apagar los incendios forestales.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, aseguró en el Senado que incendios como los que devoraron más del 15% de la superficie de la provincia de Corrientes desde el inicio de este año son mayoritariamente intencionales, y volvió a apuntar a las autoridades de ese distrito, a las que señaló por haber pedido tarde la ayuda del Gobierno federal para combatir el fuego.

«El 95% de los incendios ocurren por acción humana. El resto son por tormentas eléctricas. De esos que provocados por el hombre, la gran mayoría son intencionales. No vimos ningún evento climático natural en estos días, de diciembre a hoy, donde podamos decir que fueron uno o dos o más rayos los que prendieron el fuego», destacó Cabandié.

Ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara de Senadores, el funcionario apuntó contra la práctica de la quema de campos y el drenado de humedales.

«Yo no definí la política agropecuaria de Corrientes, porque esa política de absorber los esteros también perjudica a los productores ganaderos. Esa práctica de algunos productores está muy arraigada», enfatizó el funcionario.

En ese sentido, también mantuvo un contrapunto con los senadores correntinos de Juntos por el Cambio Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, quienes acusaron a la Nación por «llegar tarde» al combate del fuego.

Además, Valenzuela, puntualmente, defendió el trabajo de los productores ganaderos al afirmar que la quema de campos «para el cambio de pasturas se produce en junio y no a principios de año».

Cabandié aseguró que el Gobierno nacional le ofreció a Corrientes «el 23 de enero medios aéreos y personal» y advirtió que «el primer pedido ocurrió el cinco de febrero».

«El ministro de Producción (Claudio Anselmo) estuvo el 31 de enero en el Ministerio y no pidió ningún tipo de ayuda. Es más, nos decían que había un solo foco y que estaba controlado», expresó.

En otro aspecto, Cabandié también cuestionó la acción de la Justicia al señalar que «las áreas ambientales de la Argentina no están facultadas para investigar a quienes prenden fuego, ni para agarrarlos ni para juzgarlos».

«Desde Ambiente nos acercamos a la Justicia como querellantes, brindando herramientas para las pesquisas. Pero la Justicia nunca encontró a nadie», subrayó.

El ministro también defendió el uso de aviones hidrantes en el combate de los focos ígneos, pero aclaró que «por sí solos no se apagan los incendios si no hay brigadistas en el terreno».

«De hecho, la provincia de Corrientes no tiene (bomberos) forestales», detalló.

Más allá de los cruces con los senadores de la provincia afectada, Cabandié advirtió que la Argentina «está en una situación realmente compleja» porque «el promedio de las temperaturas de los últimos diez años supera el índice histórico».

«Estamos en una situación con índices de peligrosidad importantes. El promedio de lluvias en los últimos tres ejercicios disminuyó considerablemente entre 500 y 700 milímetros», resaltó.

Por otro lado, apuntó contra el gobierno de Juntos por el Cambio al afirmar que hubo una «desarticulación del Plan Nacional de Manejo del Fuego entre 2016 y 2019».

«Cuando el Ministerio de Ambiente tomó el Plan, incrementamos de forma considerable el presupuesto, llevándolo a 2.500 millones de pesos el año pasado. Y si se hubiera aprobado el Presupuesto, este año iban a ser 6.500 millones de pesos», destacó.

Cabandié le reclamó a los senadores la sanción de algunas normas como la Ley de Humedales y una Ley de Presupuestos Mínimos.

«Hay normas pendientes que serían importantes. Tenemos la iniciativa de poder discutir la ley de humedales. Esta ley no tiene carácter prohibitivo. Es para tener un inventario. Si no cambiamos las normas, los humedales van a seguir incendiándose. Y si no cambiamos conductas vamos a seguir quemando», destacó.

La reunión se llevó a cabo durante en el Salón Illia del Palacio Legislativo al que Cabandié arribó acompañado por el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, y por el director nacional del Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld.

También estuvieron en el recinto la jefa de Gabinete de la cartera ambiental nacional, Soledad Cantero; la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini; la Secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, Beatriz Domingorena, y el director de Planificación y Prevención del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Jorge Heider.