Prueban siembra con drones en El Hoyo

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de El Hoyo junto al Ministerio de Producción provincial, apunta a recuperar el suelo, favorecer la actividad ganadera y mitigar los efectos del invierno.

En Puerto Patriada se puso en marcha una experiencia inédita para la región: la siembra aérea de pasturas mediante drones sobre unas 200 hectáreas afectadas por incendios forestales. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de El Hoyo junto al Ministerio de Producción provincial, apunta a recuperar el suelo, favorecer la actividad ganadera y mitigar los efectos del invierno.

El intendente César Salamin explicó que el objetivo principal es contener el suelo tras los incendios. Según indicó, la intervención busca evitar el deslave de la tierra ante la llegada de lluvias y nevadas, además de generar condiciones para la recuperación productiva de las zonas afectadas.

La tarea se realiza con tecnología de última generación, a partir de un drone con capacidad de carga de hasta 100 kilos y equipado con sensores avanzados. De acuerdo a lo detallado por el especialista Ricardo Green, esta herramienta permite operar en terrenos complejos, con obstáculos como árboles quemados, facilitando una siembra precisa donde la maquinaria tradicional no puede acceder.

En los primeros días de trabajo ya se cubrieron cerca de 30 hectáreas, con una proyección diaria de entre 50 y 60 hectáreas, dependiendo de las condiciones climáticas. Las semillas utilizadas son agropiro y festuca, dos variedades de rápida germinación que podrían comenzar a brotar en un plazo estimado de diez días.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Darío González Maldonado, explicó que se distribuirán unos 3.000 kilos de semillas en esta prueba piloto. El mix fue diseñado para adaptarse a distintos tipos de suelo, con la festuca en zonas húmedas y el agropiro en terrenos más secos, lo que optimiza el proceso de recuperación.

Además, destacó que el agropiro podría contribuir a estabilizar el suelo y limitar la regeneración del pino, gracias a un fenómeno conocido como alelopatía. La experiencia no solo busca restaurar áreas dañadas, sino también abrir nuevas posibilidades para el uso de drones en la región, posicionando a Puerto Patriada como un referente en innovación aplicada a la recuperación ambiental.