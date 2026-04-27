A 75 años del nacimiento de Mario Das Neves, un protagonista central de la política chubutense

Hoy se recuerda el nacimiento del tres veces gobernador de Chubut y su legado en la política provincial.

Este 27 de abril se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Mario Das Neves (1951–2017), uno de los dirigentes más influyentes de la política chubutense. Nacido en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, se radicó en Chubut a los 6 años junto a su familia, estableciéndose en Trelew, ciudad donde desarrolló su vida personal y política.

Tras finalizar sus estudios secundarios, se trasladó a Capital Federal para estudiar Abogacía. Durante esos años conoció a la bioquímica Raquel Di Perna, con quien se casó y formó una familia con más de cuatro décadas de vida en común, junto a sus hijos Pablo Ariel y María Victoria.

En 1979 regresó a Chubut y se radicó de manera definitiva. Su participación política comenzó desde joven en la Juventud Peronista, consolidando con el tiempo un rol activo dentro del justicialismo.

En 1987 asumió su primer cargo público como secretario de Desarrollo Social en la Municipalidad de Trelew. Poco después, fue designado secretario general de la Gobernación durante la gestión del entonces gobernador peronista Néstor Perl.

En 1991 fue candidato a intendente de Trelew, resultando ganador en primera instancia, aunque luego perdió en el marco del sistema de doble vuelta vigente en ese momento. Al año siguiente fue elegido presidente del Partido Justicialista del Chubut y, en 1995, diputado nacional.

Durante su paso por la Cámara de Diputados de la Nación se destacó por su participación en investigaciones vinculadas a la corrupción aduanera y por su rol activo en la defensa de los derechos de los consumidores. En 1997 fue distinguido como el Mejor Diputado del Año, siendo el primer legislador patagónico en recibir ese reconocimiento. En 1999 fue reelecto y presidió la Comisión de Defensa del Consumidor.

En 2001, tras la crisis institucional del país, fue designado director general de Aduanas, convirtiéndose en uno de los pocos dirigentes que renunció a su banca como diputado nacional para asumir funciones ejecutivas.

En 2003 fue elegido gobernador de Chubut con el 45,6% de los votos, venciendo al entonces mandatario José Luis Lizurume, poniendo fin a casi dos décadas de gobiernos radicales en la provincia.

En 2007 fue reelegido como gobernador de Chubut con el 74,3% de los votos, convirtiéndose en el candidato más votado en la historia de la provincia.

Sus gestiones estuvieron marcadas por un estilo de conducción firme, con fuerte presencia territorial y una impronta enfocada en la obra pública y las políticas sociales, consolidando una base de apoyo significativa en distintos sectores de la provincia. Su administración fue reconocida a nivel nacional, siendo distinguido en 2006 como uno de los gobernadores más destacados del país.

En 2011 integró la fórmula presidencial como candidato a vicepresidente junto a Eduardo Duhalde, ampliando su proyección política a nivel nacional.

Ese mismo año dejó la gobernación en manos de su sucesor, Martín Buzzi, aunque el escenario político provincial cambiaría rápidamente tras un giro en el alineamiento del nuevo gobierno.

En 2013 regresó a la escena electoral como candidato del Partido Acción Chubutense, logrando un contundente triunfo que le permitió ser electo diputado nacional por Chubut.

Un año más tarde fundó el espacio Chubut Somos Todos, conformado por dirigentes de distintos orígenes políticos, con eje en la defensa de los intereses provinciales.

En 2015, en un contexto complejo marcado por problemas de salud y una intensa campaña electoral, fue nuevamente elegido gobernador, convirtiéndose en el primer dirigente en acceder a un tercer mandato al frente de la provincia.

El 31 de octubre de 2017 falleció en ejercicio de su tercer mandato, a los 66 años, generando un fuerte impacto político e institucional. A años de su partida, su figura continúa siendo recordada por su peso en la construcción política de Chubut y su protagonismo en la escena nacional.