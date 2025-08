Caputo atribuyó la suba del dólar a la incertidumbre política y el «riesgo kuka»

El ministro de Economía y el presidente del Banco Central hablaron luego de que el dólar subiera y se aproximara a una zona cercana a los $1.400.

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó este jueves la fuerte suba que mostró la cotización del dólar en los últimos días y aseguró que «muchos deciden cubrirse porque hablan del ‘riesgo kuka'» de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo.

Tras una jornada cambiaria complicada, que llevó la cotización de la divisa a la zona de los $1.400, Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, participaron en el programa «Las Tres Anclas», que se emite por el canal de streaming oficialista «Carajo».

«Ante el ‘riesgo kuka’, o la incertidumbre política, algunos deciden cubrirse. No es nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado», dijo el ministro sobre la fuerte suba del dólar oficial registrada este jueves.

La presencia de Caputo y Bausili juntos se produjo como una reacción a que en julio el dólar subió 13,6% y llegó a los $1.380 para la venta en bancos.

Ante ese escenario, Caputo garantizó que «no hay motivos» para preocuparse por esta escalada de la divisa norteamericana.

Y pidió recordar que «en febrero el dólar llegó más o menos a estos niveles. Después, en julio de 2024, llegó a $1.400, era el momento en que decían que no íbamos a llegar de ninguna manera a un acuerdo con el Fondo, que nos habíamos peleado… Después volvió a pasar lo mismo en marzo de este año, cuando se decía que el Fondo nos pedía una devaluación».

Caputo también lanzó una advertencia a los comerciantes e industriales que pretendan aprovechar la volatilidad para remarcar precios, al señalar que «si empiezan a remarcar por la suba del tipo de cambio, van a vender menos, como ya sucedió».

«Lo que a nosotros nos preocupa es la inflación y siempre vamos a estar focalizados en que no sobre un peso y en que la oferta y la demanda este lo más equilibrada posible», expresó el jefe del Palacio de Hacienda.

El ministro de Economía indicó que «si se generara una distorsión, que podría ser producida por la demanda de dinero, el Banco Central tiene las herramientas para absorber los pesos que sean necesarios para equilibrar nuevamente esto. Entonces, aun si subiera el tipo de cambio, no se reflejaría en precios. Como estuvo pasando en el último tiempo».

Caputo insistió en que el tipo de cambio flota y remarcó que el Banco Central interviene en el techo o en el piso de la banda.

«No hay otra intervención», aclaró. «Tenemos que acostumbrarnos a que puede subir y puede bajar. Es libre: al que le parezca barato comprara, y al que le parezca caro venderá, pero no sé por qué se enojan con nosotros», concluyó.