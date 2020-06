Chubut | Casanovas rechazó cualquier intento de gestación de un juicio político contra Arcioni

La presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Adriana Casanovas, aseguró que El PJ no es un partido golpista y desde el bloque no alentaremos ningún juicio político.

La presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Adriana Casanovas, reconoció que hay sectores que quieren dividir a Linares y Luque, aunque fue categórica y señaló que «eso nunca ocurrirá». Abrió la puertas para que Sastre y Maderna retornen al PJ, pero respetando la Carta Orgánica.

Casanovas dialogó con EL CHUBUT sobre la reconfiguración del tablero político provincial después de la ruptura del oficialismo, la relación del intendente comodorense Juan Pablo Luque y Carlos Linares, la repatriación de dirigentes al PJ y su postura sobre un eventual avance de un juicio político al gobernador Mariano Arcioni.

“El PJ no es un partido golpista y desde nuestro bloque no alentaremos ningún juicio político», anunció Casanovas a diario EL CHUBUT.

La diputada provincial profundizó sobre el tema y ratificó que «fogonear un juicio político no está en nuestras mentes» y recordó que la ciudadanía «no nos votó para eso”.

“En lo personal creo que no corresponde un juicio político», esbozó Casanovas, aunque consideró vital que el Gobernador «arme una mesa para sentar a todos sus aliados que lo ayudaron a ganar las elecciones”, entre ellos, el vicegobernador Ricardo Sastre, el intendente de Trelew, Adrián Maderna, y los gremios que respaldaron su continuidad.

“NO VAN A DIVIDIR A LUQUE Y LINARES”

El exintendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, y el actual líder de la ciudad petrolera, Juan Pablo Luque, están jugando políticamente en sectores diferentes.

Linares se mostró la semana pasada con Sastre, Maderna, Norberto Yauhar y Carlos Eliceche; mientras que Luque se recuesta sobre el apoyo del Gobierno nacional y respalda la gobernabilidad de Arcioni.

Casanovas conoce a Linares y a Luque como pocos y afirmó que ambos «no harán absolutamente nada que perjudique a la provincia y a la ciudad de Comodoro Rivadavia».

Los definió como «amigos» y categórica al manifestar que «hay muchos actores que creen que Linares y Luque están trabajando divididos y yo puedo asegurar que no. Hay algunos que apuestan a dividir esa relación, pero les aseguro que no lo van a lograr».

PJ ABIERTO, PERO RESPETANDO LA CARTA OrGANICA

Las sanciones que pesan sobre algunos dirigentes peronistas por haber participado en las últimas elecciones por fuera del Partido Justicialista, es un tema que se viene discutiendo en varias oficinas de Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

“Yo no tengo inconvenientes de que ningún compañero que haya participado en las elecciones por otro espacio, vuelva a afiliarse para pertenecer al PJ. Pero por nuestra Carta Orgánica, deben respetar algunos puntos y debe hacerse respetar el reglamento partidario”, explicó Casanovas.

En cuando a la posibilidad de que el interbloque de 9 diputados se una a los legisladores del PJ, Casanovas fue concluyente y dijo que “el primer inconveniente para que eso suceda es que deben llenar la ficha y ser afiliados del PJ”.

Al igual que Luque, la presidenta del bloque pejotista indicó que desde su concepción “no existen los interbloques” y agregó que, en tal caso, “tenés que armar otro bloque. Siempre hay discuciones, pero lo importante es poder permanecer dentro de un mismo espacio”.

“Por respeto a los compañeros que participaron dentro de la misma lista de diputados, hay que permanecer dentro del bloque. Si no estás de acuerdo con tu bloque, te vas y armás otro bloque”, resaltó Casanovas.