Chubut | Luque evitó fijar un posicionamiento sobre la Megaminería y consideró que hay “una discusión del No es No y el No porque No”

El Intendente visitó Trelew y puso de ejemplo a Comodoro “Permanentemente tenemos riesgos de contaminación y nos hemos contaminado, probablemente sin saber qué tenemos debajo de esas napas. Sin embargo hemos sabido convivir con eso y hemos tenido que convivir con eso, no lo elegimos”.

El Intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, estuvo este martes por la tarde en la sede del PJ de Trelew reunido con militantes , en ese contexto se le pidió un posicionamiento claro respecto a la megaminería en Chubut, ante lo cual evitó manifestar su posicionamiento y remarcó que “la minería es una cuestión agotada en la discusión de la Provincia después de lo que nos pasó hace unos meses”.

Insistió en que “es un tema agotado. El recurso está ahí pero el Pueblo decidió que No. Tenemos que aceptar lo que terminó pasando, es un tema que ha terminado y ha quedado agotado en la discusión política y en la sociedad”.

Ante esto le consultaron directamente si “¿está en contra?”, a lo que respondió: “No, es un tema agotado. Estoy a favor de la voluntad de la gente. No voy a imponer nada pero no voy a permitir que me impongan a mí”.

Consideró así que hay una “discusión del No porque No”: “A mí esta discusión del No es No y el No porque No, no”, por lo que ponderó que “discutamos porque No, ahora si la voluntad del Pueblo es que No, es No”. Sostuvo que “somos parte de un proceso democrático que ha decidido que la población no quiere saber nada con el tema”.

“Si tenemos un recurso guardado bajo la tierra, ya está decidido. Ahora tenemos que ver cuáles son los otros recursos productivos que vamos a genera para generar empleo y volver a ser una provincia productiva”, expresó.

Por último se refirió a Comodoro que repasó que “soy Intendente de una ciudad hidrocarburífera, con todo lo que eso significa y con toda la discusión histórica que ha tenido Comodoro con el resto de la Provincia respecto a lo que nos correspondía y lo que no”.

“Permanentemente tenemos riesgos de contaminación y nos hemos contaminado, probablemente sin saber qué tenemos debajo de esas napas. Sin embargo hemos sabido convivir con eso y hemos tenido que convivir con eso, no lo elegimos”, explicó.

Fuente: Radio 3