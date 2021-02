Chubut | Massoni denunciará a la jueza Revori por su actuación en el caso de los policías golpeados en Cholila

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, se mostró irritado por la actuación de la jueza penal Fernanda Revori, quien denegó el pedido de detención contra las tres personas que golpearon salvajemente a un policía de Cholila en un control rutinario por abigeato.

Ayer en Cholila, en un control de abigeato se intentó identificar un vehículo con tres ocupantes y cuando se realizó el procedimiento de identificación, las personas se bajaron y atacaron a un efectivo policial dejándolo tirado en el piso con varias heridas en el rosto y en el cuerpo.

“No puede ser que existan todavía en la provincia del Chubut personas que agreden y violentan físicamente contra efectivos policiales y nuestra justicia no haga absolutamente nada ni le importe hacer nada por el mero hecho de que son policías”, disparó Massoni en conferencia de prensa.

El ministro no pudo ocultar su malestar por la situación y dijo que “esto me enerva, porque cuando ocurren otras situaciones o con otros actores, saltan todos y se agarran la cabeza. Pero cuando ocurre con un Policía, no aparece Derechos Humanos y los jueces miran para otro lado”.

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, molesto con la actuación de la jueza Revori.

“Esas tres personas descienden del vehículo y a golpe de puño sin mediar ningún tipo de palabra tiran al piso al efectivo policial, lo empiezan a golpear y a patear. Le pegaron al efectivo policial hasta que se cansaron”, denunció Massoni.

El titular de la cartera de Seguridad aclaró que se iniciaron las actuaciones que son de rigor y le solicitaron a la fiscalía la detención de estas tres personas con el fin de hacer la identificación y llevarlos a la audiencia de control de detención.

“La jueza Revori lo denegó. Esa es la justicia que tenemos. Nos vamos a encargar de hacer las presentaciones en el Consejo de la Magistratura. No podemos quedar a los caprichos de una persona que no cuida a los que nos cuidan”, arremetió Massoni.