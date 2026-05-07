Luque cuestionó al Gobierno nacional por los cambios en subsidios energéticos

El diputado nacional advirtió que las tarifas podrían aumentar hasta un 80% en la Patagonia si se reduce el alcance de la Zona Fría.

El diputado nacional Juan Pablo Luque cuestionó los cambios impulsados por el Gobierno nacional en el esquema de subsidios energéticos y advirtió que la reducción del beneficio de Zona Fría podría generar fuertes aumentos en las tarifas de gas y electricidad para los usuarios de la Patagonia.

A través de una publicación en redes sociales, el legislador sostuvo que la reforma “recorta el alcance del subsidio por Zona Fría y traslada más costos a los usuarios”, remarcando que en la región patagónica las bajas temperaturas obligan a un mayor consumo energético durante gran parte del año.

Según expresó Luque, de avanzar la iniciativa muchos hogares podrían afrontar incrementos significativos en sus facturas. De acuerdo a los datos difundidos, las subas podrían oscilar entre un 30% y un 80% en el servicio de gas, mientras que en energía eléctrica los aumentos serían de entre un 20% y un 50% para los sectores que queden fuera de los subsidios.

“Menos subsidios, tarifas más altas y un criterio que no contempla nuestra realidad”, expresó el diputado nacional, quien además defendió el esquema de Zona Fría como una herramienta de compensación para las provincias del sur del país.

En ese contexto, Luque planteó que la Patagonia enfrenta costos de vida más elevados y una mayor cantidad de meses con bajas temperaturas, por lo que consideró que reducir la asistencia energética “no es quitar un privilegio, sino afectar una necesidad básica”.