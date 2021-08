Chubut | Salud: trabajadores de Sisap se instalaron en el Ministerio

En el inicio del paro por 72 horas de los trabajadores de Salud nucleados en el SISAP, hubo forcejeos con la Policía cuando el personal se instaló dentro del edificio del Ministerio en Rawson. Se decidió mantener una vigilia hasta obtener las respuestas a sus reclamos salariales.

En la mañana del martes se concretó una manifestación frente al Ministerio y en asamblea se decidió permanecer durante la noche en el lugar hasta que el titular de la cartera “no traiga las respuestas que estamos esperando”, informó Noelia Domenez, integrante de la conducción del gremio.

“Es una vigilia dentro del Ministerio porque no queremos seguir exponiendo a nuestras compañeras, pasando frío como ha pasado años anteriores y sin ninguna respuesta”.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que de una vez por todas se cancele el mes de mayo, que hay trabajadores todavía en la provincia que no terminaron de cobrarlo, que se cobre la deuda paritaria 2019 y poder empezar a hablar de una recomposición salarial, pero en este contexto, teniendo aun deuda de un salario y una paritaria, sabemos que es imposible. Además rechazamos el bono de 5 mil pesos que ofrecieron porque nos parece un parche y no una solución”.

En esa cartera provincial tienen representación otros gremios pero no están en conflicto ni con medidas de fuerza, al respecto Domenez consideró que “lamentablemente el resto de los gremios firmaron un acuerdo en su momento que fue desfavorecedor para este sector y que nos llevó a esta misma situación de estar reclamando deuda 2019 y pareciera ser que no hay un reclamo de parte de ellos de una recomposición salarial y mejoramiento para el sector. Lamentablemente porque son gremios que se sientan a firmar en nombre de los trabajadores pero no están en la calle reclamando por el beneficio de todos ellos”.

Por último informó que fue alto el acatamiento al paro durante el primer día.