Comodoro | Ana Clara Romero apuntó a la gestión de Luque “Acá no hay obras terminadas hace mucho tiempo”

La diputada aseguró que “engañan a la gente pensando que es tonta cuando anuncian licitaciones, que no es ejecución y ejecución no es obra terminada”.

La diputada nacional, Ana Clara Romero, calificó como “muy grave” que en la ciudad haya “una cuestión propagandística donde todo es un anuncio y engañan a la gente pensando que es tonta cuando anuncian licitaciones, que no es ejecución y ejecución no es obra terminada”, frente a lo cual sentenció: “Acá no hay obras terminadas hace mucho tiempo”.

“Tenemos problemas domésticos y cotidianos que tiene que ver con la gestión municipal”, continuó y sumó que “también tenemos problemas macro que tiene que ver con la situación de la cuenca del Golfo San Jorge dentro del plano nacional e internacional”.

Sobre este punto, lamentó que “Vaca Muerta es una competencia fuerte para nosotros pero no hemos sabido generar condiciones que nos puedan mantener una línea de flotación digna”.

“No hay una política ni regional ni local -y por eso- trabajamos en un proyecto pronto a presentarse desde lo regional para promocionar y beneficiar las inversiones en cuencas maduras”, cerró.