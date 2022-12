Cristina Kirchner, tras la condena: “Esto es mafia judicial”

La vicepresidenta habló tras la definición de los jueces de la causa Vialidad

«Está claro que la idea era condenarme como finalmente hoy lo hicieron», comenzó diciendo Cristina Fernández en su descargo desde su despacho en el Senado tras la condena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió en el contexto de la Causa Vialidad.

«Lo raro es que es por administración fraudulenta. Probé absolutamente, que de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de las leyes que son aprobadas por los legisladores, yo no legislo y tampoco el Presidente de la República administra y ejecuta el presupuesto. La Presidenta no es responsable de la ejecución del presupuesto, sino que es el Jefe de Gabinete, curiosamente en este juicio los Jefes de Gabinete solo declararon como testigos», añadió.

Luego, apuntó contra los fiscales: «Se puede mentir sobre opiniones, pero cuando se demuestra en los hechos que esto es mentira, no pudieron replicar absolutamente nada».

Más tarde, apuntó a que la condena se originó en un sistema mafioso: «Esto es un estado paralelo y mafia, mafia judicial. Un sistema paraestatal que decide sobre la vida de los argentinos y está por afuera de los resultados electorales, ayer el presidente hizo mención a algo que tomó estado público».

LA CONDENA

El Tribunal Oral Federal 2 condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad.

La sentencia fue tomada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y leída por el TOF2 constituido de manera presencial en una sala de audiencias en la planta baja de los tribunales federales en Comodoro Py 2002, edificio que amaneció con fuertes medidas de seguridad, doble vallado, sólo un acceso habilitado y dos centenares de policías destinados a la custodia.

Además, fueron condenados otros seis acusados:

– Nelson Pieriotti: 6 años.

– Mauricio Collareda: 4 años.

– Raúl Daruich: 3 años y 6 meses.

– Raúl Pavesi: 4 años y 6 meses.

– Juan Carlos Villafañe: 5 años.

– José Raúl Santibáñez: 4 años.

Por otra parte, el Tribunal absolvió a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti del delito de asociación ilícita por el que habían sido acusados.

Si bien la Vicepresidenta fue declarada culpable, no habrá consecuencias jurídicas inmediatas para la exmandataria, dado que cuenta con fueros por su cargo público y segundo porque para que el fallo sea de cumplimiento efectivo debe quedar firme la condena.