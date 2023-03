Cristina: “No me importa si me van a meter presa, sino que volvamos a reconstruir un estado democrático”

La vicepresidenta cerró el encuentro del Grupo de Puebla con críticas a la Justicia y a la oposición, acompañada por referentes de la región.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó este martes el cierre del Foro Voluntad Popular y Democracia del Grupo de Puebla en el Centro Cultural Kirchner (CCK), junto a referentes del progresismo regional y durante su discurso volvió a apuntar contra la Justicia y los medios de comunicación.

«Las sentencias se escriben en los medios de comunicación y después un juez o un fiscal suscribe la sentencia. El lawfare no se explica sin los medios», expresó Fernández de Kirchner, y aclaró que «todas las persecuciones tienen que ver con la economía».

​»Este lawfare que inunda a la región fue precedido por otros instrumentos previos. Durante al Doctrina de Seguridad Nacional, las FFAA cumplieron en todas la región el rol de interrupción de los procesos que hoy se llaman populistas y que toda la vida fueron democráticos, populares y nacionales», continuó y recordó el golpe militar de 1976, cuando «se quebró ese modelo y patrón de acumulación económico y cultural».

«Con ese modelo era posible creer que si estudiabas y laburabas te iba a ir bien. Pero ahí surge y se reafirma la economía bimonetaria en Argentina. Todo lo que pasa y las persecuciones tienen que ver con la economía. Tiene que ver con esa Argentina que un 25 de marzo de 2003 vino a reconstruir lo que yo denominado el estado democrático institucional», indicó al hacer referencia a sus presidencias y a las de Néstor Kirchner.

En ese sentido, agregó: «En esa época hubo reconstrucción de memoria, verdad y justicia. Parte de esta persecución, porque yo represento a esa política, se encarniza conmigo. No solamente es la economía, sino también lo que pudimos construir en materia de derechos humanos en la Argentina. No nos lo van a perdonar nunca».

En otro tramo de su discurso, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó el gobierno de Macri por las políticas económicas implementadas.

«La nueva oleada de neoliberalismo que empieza en diciembre de 2015 en Argentina, comienza a construir la teoría del ‘se llevaron todo’ y la de que tuvieron que contraer deuda para pagar la deuda que recibieron. En el 2015 no había deuda, ni de empresas, ni de Estado, ni familias. Tampoco estaba el FMI. Además, había reservas en el Banco Central y los salarios reales no estaban rezagados. Entonces, ¿me quieren decir qué hicieron en cuatro años que entregaron el país hecho percha en 2019?», afirmó.

En ese marco, señaló que el lawfare tiene como objetivo «no solo volver a imponer un modelo económico sino disciplinar a los dirigentes del campo nacional y popular».

«¿Quién se va a animar otra vez a, por ejemplo, tareas como recuperar las AFJP, o recuperar YPF o decirle no al Fondo Monetario Internacional? Esto no es tarea de una persona, esto es tarea de una sociedad y de fuerzas populares y democráticas que deben organizarse con convicción y con fe. La verdad siempre sale a flote», explicó.

Por otra parte, alertó sobre el narcotráfico en el país: «Si queremos luchar contra el narcotráfico, hay que desarmar primero el sistema financiero que lava la guita del narco. A ver si vamos creer que bandas con nombres pomposos de analfabetos arman ingeniería financiera. ¡Despabílense todos de una buena vez!».

Sobre el cierre de su exposición, la Vicepresidenta reiteró su llamado a resolver los problemas de la Argentina junto a los otros espacios políticos.

«No me importa si me van a meter presa, sino que volvamos a reconstruir un estado democrático en el cual las garantías que establece la Constitución no sean cartón pintado. Se trata de volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos. Se puede hacer porque alguna vez lo hicimos», finalizó.