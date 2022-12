Dibu Martínez: “El DT de ellos habló de más, prendió la dinamita”

El arquero también habló de las polémicas declaraciones de Van Gaal antes del partido. «Eso me hizo más fuerte y después del partido se lo dije».

Con la emoción del triunfo todavía corriendo por sus venas, Emiliano el Dibu Martínez habló sobre lo que se sufrió para ganarle a Países Bajos en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 y dejó una conmovedora frase: «Lo hago por los 45 millones de argentinos».

«Es una gran emoción, escuchar a la gente», comenzó diciendo mientras de fondo se escuchaba el clásico «Muchaaaachos», desde una tribuna desbordada de felicidad. Entonces le dedicó el triunfo y sus penales atajados al pueblo argentino: «Si no están pasando un buen momento económico, démosle una alegría».

También habló sobre lo que fue la actuación del árbitro: «No sé qué cobró el árbitro, nos dio 10 minutos. Quería que nos empaten. Es el peor árbitro de la Copa, lejos. ¿Por qué se ganó? Porque tenemos huevos, tenemos pasión y corazón».

Luego, se refirió a la polémica con Van Gaal y los jugadores de Países Bajos. «Hablaron muchas boludeces antes del partido. El técnico decía que eran candidatos si iban a penales y que se querían sacar la bronca del 2014».

«Algo que aprendí del fútbol es que se habla en la cancha, ellos hablaron mucho antes del partido y eso me dio mucha energía. Vos no podes hablar tanto antes de los partidos pretender salir ganando, eso me hizo más fuerte y después del partido se lo dije».

El técnico lo dijo, yo lo vi y le saqué captura y me lo guardé. Se lo mostré a Martín (Tocalli) y a mi psicólogo y les dije “prendió la dinamita”.

Es por eso que se vio al Dibu yendo hacia el banco neerlandés una vez que terminó el partido para decirle de frente todo lo que él se guardaba.