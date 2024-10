Dibu Martínez se quedó con el Trofeo Yashin por segundo año consecutivo

El arquero marplatense quedó en el puesto 18 a nivel general y repitió el trofeo que obtuvo en 2023.

En la ceremonia del Balón de Oro 2024, Emiliano Martínez fue galardonado con el Trofeo Yashin, que lo reconoce como el mejor arquero de la temporada.

La revista France Football coronó nuevamente al «Dibu» por su destacada actuación en el último año, tanto con la Selección Argentina como con su equipo, Aston Villa.

Martínez recibió el premio de manos de su compatriota y compañero en la selección, Lautaro Martínez, en un gesto que subrayó la camaradería y el orgullo entre los futbolistas argentinos.

«Ante todo muchas gracias a todos. Es un honor volver a estar acá. Siempre muy agradecido al Toro (Lautaro Martínez) por meter el gol en la final con la selección argentina. También al Aston Villa. Tengo el placer de estar con mis dos entrenadores de arqueros, es un honor. Ellos me conocen y están conmigo día a día», comenzó.

«Vengo de un lugar muy chico y siempre lo recuerdo, es algo que me motiva a mejorar y a conseguir cosas grupales. Lo individual viene después de lo grupal. Es enorme, me fui muy joven a Inglaterra tras atajar en categorías juveniles en Argentina e Inglaterra. Jamás esperé ganar dos veces seguidas este premio. Lo comparto con mi familia, mis amigos y mis entrenadores», agregó.

Y concluyó: «Para ser sincero no me veo como el mejor. Hay arqueros que son muy buenos. Lo único que me importa es el equipo. Al Aston Villa, la Selección… Le agradezco a los entrenadores de arqueros con quienes trabajamos todos los días».