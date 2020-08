Chubut | Quiroga: “Todavía están faltando muchos millones de pesos para pagar el rango tres de activos”

Así lo aseguró el dirigente de ATE, Guillermo Quiroga, sobre la situación de pagos para los trabajadores estatales.

Guillermo Quiroga, Secretario General de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), reconoció que la situación es más que compleja para los trabajadores estatales en cuanto al pago de haberes y del aguinaldo que aun les adeuda el gobierno provincial.

Es que si bien está semana se pagó en forma «fraccionada» a los jubilados. «Todavía están faltando muchos millones de pesos para pagar el rango tres de activos para no ser ya más un mes de atraso» y generando así «mas conflictividad en esta provincia».

Cuestionó las declaraciones del ministro de Gobierno, Javier Touriñan, al intentar «congraciarse con la gente» ya que sus dichos son » sin contenido» y » no aportan nada». Ya que la única manera de decir algo concreto, sería informando fechas de pago de sueldos y del aguinaldo, cuestión que no se hace.

«Lo que esta faltando son los aportes para generar ingresos que hoy no tenemos», dijo en diálogo con FM Viento tras reconocer que desde la parte sindical el diálogo siempre esta abierto. Pero reconoció que «las respuestas en corto plazo no existen , no las hay».