El Gobierno provincial pagará los sueldos a estatales el lunes 4 de mayo

Lo confirmó el ministro de Educación José Luis Punta. Los fondos estarán disponibles el martes 5 de mayo.



El ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, confirmó que los sueldos de los trabajadores estatales serán abonados el primer día hábil de mayo, brindando certezas sobre el cronograma de pagos en la provincia.

En diálogo con LU20, el funcionario precisó que los haberes estarán disponibles para el cobro para todos los sectores, por la red de cajeros automáticos así como por ventanillas habilitadas del Banco del Chubut, el martes 5 de mayo.

De esta manera, el Gobierno provincial ratifica la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones salariales, garantizando el pago en tiempo y forma para los distintos sectores de la administración pública.