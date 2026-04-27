Los comercios de Esquel en jaque por el avance de Shein y Mercado Libre

Hay cierre de locales en el centro y, desde el sector, reclaman medidas urgentes.

La postal del centro de Esquel cambió en los últimos meses: persianas bajas, carteles de “se alquila” y comercios que se mudan a zonas más económicas para sostenerse. Mientras tanto, cada día crece el flujo de paquetes que llegan desde compras online, principalmente de plataformas como Shein y Mercado Libre, marcando un cambio profundo en los hábitos de consumo de los vecinos.

La tendencia no es nueva, pero se aceleró con la crisis económica. La diferencia de precios, la variedad de productos y las facilidades de pago empujan a cada vez más consumidores a comprar por internet, dejando en desventaja a los comercios tradicionales que enfrentan costos fijos elevados, alquileres en alza y una caída sostenida en las ventas.

En ese contexto, muchos comerciantes tomaron una decisión inevitable: abandonar los locales céntricos y trasladarse a espacios más baratos o reducir significativamente su estructura. Otros directamente bajaron la persiana de forma definitiva.

Pero el problema no es solo el comercio digital. La economía local también sufre por el impacto de dos temporadas turísticas consecutivas afectadas por incendios forestales en la región. La incertidumbre, las cancelaciones y la mala imagen externa golpearon uno de los principales motores económicos de Esquel y la Comarca Andina.

A esto se suma el estancamiento de La Hoya, que lejos de consolidarse como un polo turístico de invierno competitivo, muestra escaso crecimiento e inversión. La falta de mejoras estructurales limita su capacidad de atraer visitantes y generar movimiento económico en la ciudad.

El resultado es un combo complejo: menos turismo, menor circulación de dinero y un comercio local que pierde terreno frente a gigantes del e-commerce que operan con otra escala y estructura de costos.

En Esquel, la preocupación ya no es solo coyuntural. Comerciantes advierten que, de no revertirse la tendencia, el vaciamiento del centro podría profundizarse en los próximos meses, consolidando un cambio de modelo económico que deja cada vez menos lugar para el comercio tradicional.

Fuente: Info cordillera