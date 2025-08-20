Esquel se moviliza este jueves en defensa de la salud, la educación y los derechos

La concentración será en la Plaza San Martín en una jornada que busca unir a todos los sectores ante la difícil situación que se está atravesando.

Diversos sectores de Esquel, Trevelin y la zona se concentrarán y movilizarán en la Plaza San Martín mañana, jueves 21 de agosto, a las 17:00hs. La convocatoria busca manifestarse «en defensa fundamentalmente de nuestros derechos».

Hugo Cerda, en representación de los jubilados, explicó que la movilización se da ante la situación que está atravesando el país, la provincia y la ciudad. «Nos parece sumamente importante manifestarnos en la calle de la forma que sabemos», afirmó. La marcha es en defensa del «derecho a una vida digna, el derecho a la salud, a la educación, a la justicia», además de la obra social y las cajas de jubilaciones.

Cerda informó que la jornada comenzará con una «radio abierta» a las 11:00 de la mañana en 25 de mayo y Rivadavia, donde habrá un micrófono a disposición para que los vecinos comenten la situación que atraviesan.

A las 17:00, la concentración será en la plaza San Martín, para luego marchar por las calles de Esquel. El vocero de los jubilados aseguró que la idea es que mañana haya actividad en todas las ciudades de la provincia.

Por su parte, Pilar Centurión, representante de un sector de la salud pública, destacó la importancia de que la gente se reúna y «se encuentre» porque «hay una necesidad re grande de escucharnos». Además, se refirió al paro en el sector de la salud y afirmó que se está «vaciando» la salud pública, algo que habían pronosticado hace años. «No estamos pidiendo nada raro, estamos pidiendo comer, queremos que el hospital donde yo trabajo tenga profesionales que puedan atender», aseguró.

Centurión también manifestó su preocupación por el rumbo que está tomando la provincia con la posible mega minería. «Venimos sosteniendo que están vaciando la provincia y que siempre la respuesta es a través de grandes empresas, de grandes corporaciones, que encima nos sacan los recursos hermosos que tenemos», expresó.