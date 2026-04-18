Vandalizaron la cisterna de agua en Cholila y dañaron el sistema de cloración

El equipo fue reemplazado de manera inmediata para garantizar el servicio, mientras autoridades repudiaron el hecho.



Un nuevo hecho de vandalismo fue registrado en la localidad de Cholila, donde personas desconocidas provocaron daños en el sector de la cisterna de agua potable. En esta ocasión, el clorador del sistema fue encontrado destruido, afectando un componente clave para el proceso de potabilización.

De acuerdo a lo informado por el área de Servicios Públicos, la situación fue atendida de forma inmediata mediante el reemplazo del equipo dañado, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio y preservar la calidad del agua que se distribuye a la comunidad.

Desde el ámbito oficial manifestaron su preocupación por la reiteración de este tipo de hechos, que generan perjuicios directos en un servicio esencial. Asimismo, se reiteró el pedido de colaboración a los vecinos para el cuidado de la infraestructura pública y se expresó un fuerte rechazo a estas acciones, que impactan de manera negativa en toda la población.