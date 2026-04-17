Procedimiento en la Municipalidad de Cholila

El fiscal Carlos Díaz Mayer aclaró que no se trató de un allanamiento, sino de una orden de presentación en el marco de una investigación iniciada por una denuncia.



El fiscal Carlos Díaz Mayer brindó precisiones sobre el procedimiento realizado en la Municipalidad de Cholila en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos vinculados a la Fiesta del Asado.

Consultado sobre el operativo, el funcionario aclaró que no se trató de un allanamiento, sino de una orden de presentación, una herramienta legal que permite al Ministerio Público Fiscal requerir documentación en organismos públicos para avanzar en una investigación.

En relación al origen de la causa, explicó que no intervino el Tribunal de Cuentas, sino que la investigación se inició a partir de una denuncia recibida en la fiscalía. Según detalló, en la misma se advierte sobre posibles irregularidades en la administración y rendición de fondos correspondientes al evento, lo que motivó la recolección de documentación para verificar la veracidad de los hechos.

En ese marco, se secuestraron más de 1.700 hojas de expedientes durante el procedimiento, material que ahora será analizado por profesionales contables con el objetivo de determinar si existen inconsistencias o irregularidades en la documentación.

Finalmente, el fiscal indicó que hasta el momento no hay personas imputadas en la causa. No obstante, señaló que la investigación podría alcanzar a funcionarios municipales o a personas vinculadas al manejo de los fondos de la Fiesta del Asado, en caso de comprobarse alguna maniobra irregular.

Fuente: Nota Fernado Bonansea