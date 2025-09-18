Kicillof se sumó a la Marcha Federal Universitaria al Congreso: “El pueblo está de pie”

El gobernador bonaerense estuvo presente en la movilización al parlamento, donde el gobierno de Javier Milei sufrió otra derrota política.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumó este miércoles a la Marcha Federal Universitaria al Congreso, donde el gobierno de Javier Milei volvió a sufrir una derrota política tras el rechazo del veto a la ley de financiamiento a las casas de altos estudios.

«El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian», aseguró el gobernador en redes sociales durante una jornada parlamentaria en la que también ratificó la ley de emergencia pediátrica.

Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales realizaron este miércoles la tercera Marcha Federal frente al Congreso para protestar contra los vetos de Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

Partidos opositores, la CGT, las dos CTA y movimientos sociales nutrieron las columnas de manifestantes que se concentraron desde el mediodía frente al Parlamento para exigir a los legisladores que rechacen los recientes vetos.

Mientras tanto, en el recinto de la Cámara de Diputados hubo sesión donde se trataron los proyectos de la oposición que derivaron en el rechazo a las decisiones del Presidente.

