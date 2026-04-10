La carne subió un 10,6% en marzo

La picada común lideró los aumentos de los cortes vacunos en el tercer mes del año, según el IPCVA.

Los precios de los distintos cortes de carne vacuna aumentaron 10,6% durante marzo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y acumulan una suba del 68,6% durante el último año, según reveló un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).

Las principales alzas en precios promedio durante el mes de marzo se dieron en la picada común (20,4%), la carnaza común (17,7%) y la falda (13,4%). En cambio el corte con menor incremento en su precio fueron el lomo (8,5%), el matambre (7,6%); y el peceto y picada especial (9,3%).

El reporte, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, reflejó que los precios de la carne en los supermercados son relativamente más baratos que en las carnicerías precisando que “con un kilo de carne promedio de supermercado se compra 0,92 kilos de carne promedio en las carnicerías”.

El precio de la carne vacuna en las carnicerías trepó 12,2% durante marzo y 73,5% con respecto al mismo mes del 2025, mientras que en supermercados la suba fue menor al incrementarse 7,1% con respecto al mes previo y 57,9% con respecto a marzo del año pasado.

De esta manera, la mayoría de los cortes se consiguen más baratos en los supermercados. Así, el asado es un 16,8% más económico (sale $3.305,1 menos que en las carnicerías); el peceto sale 3,8% menos ($889,2 más barato); la falda, cuesta un 36,4% ($4.700,6 de diferencia); la picada común, sale un 37,8% menos ($4.770,3); y la carnaza común, un 36,2% ($531,1).

En contraste, también hay algunos cortes que tienen precios más altos en supermercados, como el lomo, que resulta un 5% superior ($1.366,6 de diferencia), y la colita de cuadril, un 7,6% ($1.795,5 de diferencia).

En los cortes más demandados, como los de la rueda, utilizados principalmente en la preparación de milanesas, la diferencia de precios se acerca a los $2.528,6 (11,2%) en el caso de la nalga, siendo el precio más económico en el supermercado.

Por otro lado, el relevamiento arrojó que el precio del pollo fresco mostró un alza del 10,9% en marzo con respecto a febrero y del 49,1% frente al mismo mes del año pasado. Mientras que el precio del pechito de cerdo tuvo una suba del 6,3% con relación a febrero y del 28,1% vs marzo de 2025.

Al igual que sucede con la mayoría de los cortes de carne vacuna, el pechito de cerdo y el pollo son más económicos en los supermercados, siendo $1.213,6 (13%) y $1.202,5 (23%) respectivamente.

Con estas variaciones, la entidad expuso que “en el tercer mes del año se pudo comprar en promedio de 3,86 kilos de pollo con 1 kilo de asado” y agregó que “en promedio durante los tres primeros meses del año el poder de compra de un kilo del asado fue de 3,92 kilos de pollo fresco”, lo que implica “un 22,8% más que en el mismo período del 2025”.__IP__

En cambio, detalló que “en el mes de marzo se compraron 2,08 kilos de pechito de cerdo con un kilo de asado”, indicando que “en promedio durante los tres primeros meses del año el poder de compra de un kilo del asado fue de 2,02 kilos de pechito de cerdo”, lo que representa “un 37.3% más en el mismo período del 2025”.

Los precios promedio de cada corte por kilo con los aumentos de marzo

Asado de tira: $18.617

Bife ancho: $17.898

Bife angosto: $18.631

Bola de lomo: $19.534

Carnaza común: $12.012

Cuadrada: $19.863

Cuadril: $21.357

Falda: $11.724

Lomo: $27.711

Nalga: $21.807

Osobuco: $11.102

Paleta: $17.234

Peceto: $23.391

Picada común: $10.381

Picada especial: $14.154

Roast beef: $16.175

Tapa de Nalga: $18.395

Vacío: $22.388

Colita de cuadril: $24.049

Matambre: $18.726

Tapa de Asado: $17.565

Tortuguita: $16.718

Promedio Carne: $18.564

Pollo: $4.822

Pechito de Cerdo: $8.944

Hamburguesas caseras (kg): $14.756