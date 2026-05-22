Cuántos sueldos se precisan para comprar un auto 0km en Argentina

En todos los casos, se necesita emplear más de un año de salario para acceder a un modelo.

El acceso a un auto 0km en Argentina volvió a quedar bajo análisis luego de que se conociera cuántos salarios promedio se necesitan actualmente para comprar algunos de los modelos más accesibles del mercado. La comparación toma como referencia el índice RIPTE y los precios vigentes de mayo de 2026.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el cálculo surge de comparar el salario promedio registrado de marzo de 2026, que fue de $1.775.664,12, frente a los valores de lista de distintos vehículos comercializados en el país.

Entre los vehículos más accesibles del mercado aparece el Renault Kwid. El análisis también incluye SUV compactos y pickups, un segmento donde los valores continúan elevados pese a la estabilidad cambiaria y a la desaceleración de aumentos en las listas oficiales de las terminales automotrices.

Cuántos salarios se necesitan para comprar cada modelo

Renault Kwid: vale $26.490.000 y se necesitan 14,9 salarios promedio para comprarlo.

Hyundai HB20: vale $27.400.000 y requiere 15,4 salarios.

Fiat Cronos: cuesta $31.120.000 y demanda 17,5 salarios.

Citroën Basalt: tiene un valor de $32.590.000 y requiere 18,3 salarios.

Chevrolet Tracker: cuesta $39.159.900 y equivale a 22 salarios promedio.

Ford Territory: tiene un precio de $48.110.210 y exige 27,1 salarios.

El estudio vuelve a poner en discusión el acceso al vehículo propio en Argentina, especialmente en un contexto en el que los precios de los autos se estabilizaron, pero continúan muy por encima del poder adquisitivo promedio de gran parte de los trabajadores registrados.