María Becerra, Valentina Zenere y Juana Molina vuelven para “En el barro 3″

La tercera entrega de la serie de Sebastián Ortega se estrenará en el 2027.

Netflix, la plataforma líder en streaming, adelantó los nombres de los proyectos filmados en Argentina que se estrenarán este año y el 2027. Dentro del anuncio, confirmó la vuelta de tres destacadas actrices a En el barro 3, la serie spin-off de “El Marginal”, con la dirección de Sebastián Ortega.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la empresa internacional inauguró sus oficinas en Argentina, consolidando su compromiso con la ficción en nuestro país.

De esta forma, la nueva temporada de la serie llegará a las pantallas en 2027. A través de un video que publicaron en sus redes oficiales, presentaron a María Becerra como una de las actrices que se verá en futuras producciones, confirmando su presencia en En el barro 3.

El anuncio llegó en forma de sketch humorístico, donde la cantante se presentaba en el consultorio de Lorena Vega, quien interpreta a la psicóloga de la exitosa serie Envidiosa, para una divertida sesión de psicoanálisis.

Como si fuera poco, también confirmaron el regreso de Juana Molina y Valentina Zenere, quienes volverán a darle vida a las presas de la cárcel La Quebrada. Aún no se sabe cómo será el regreso, pero se especula que se trate de un nuevo traslado hacia el centro penitenciario.

Por otro lado, Paula Hernández, Pablo Fendrik, Estela Cristiani, Ana Garibaldi, Lorena Vega, Érika de Sautu Riestra y Carolina Ramírez también formarán parte del elenco.