Hacemos un repaso por algunas de las películas que tienen fecha de estreno confirmada este año.

A lo largo de este 2024, diversos proyectos se estrenan en pantalla grande. Entre ellos, destacan nuevas entregas de famosas franquicias, largometrajes animados y cintas con elencos cargado de estrellas. Así, el lanzamiento de muchos de estos films han generado gran expectativa entre los cinéfilos a nivel mundial. ¿Te gustaría conocer algunos de los títulos más importantes? Pues, a continuación, te presentamos la lista con las 10 películas más esperadas del 2024.

10. “A Quiet Place: Day One”

La lista comienza con “Un lugar en silencio: Día uno”, la tercera entrega de la saga “A Quiet Place”. Esta es la precuela de las anteriores películas y, a diferencia de ambas producciones, no está dirigida por John Krasinski, sino por Michael Sarnoski.

En el reparto, destacan nombres como Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Djimon Hounsou y Alex Wolff.

¿Cuándo se estrena? “A Quiet Place: Day One” llega a los cines de Estados Unidos el 28 de junio del 2024.

9. “Godzilla x Kong: The New Empire″

Los fanáticos de los monstruos también podrán disfrutar de una nueva aventura en pantalla grande: “Godzilla y Kong: El nuevo imperio” es la quinta entrega cinematográfica del famoso MonsterVerse de Warner Bros. y cuenta con las actuaciones principales de Dan Stevens y Brian Tyree Henry.

¿De qué trata? Una aventura cinematográfica completamente nueva, que enfrentará al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo. La nueva y épica película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.

¿Cuándo se estrena? “Godzilla x Kong: The New Empire″ llega a los cines de Estados Unidos el 12 de abril del 2024.

8. “Gladiator 2″

Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington y Joseph Quinn lideran el reparto de la esperada secuela de “Gladiator” (2000), que se lanza 24 años después de aquella cinta protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix. Para alegría de muchos, Ridley Scott vuelve a la dirección, con un guion a cargo de David Scarpa.

¿De qué trata? La película sigue la historia de Lucius, el hijo de Lucilla en el film original.

¿Cuándo se estrena? “Gladiator 2″ llega a los cines de Estados Unidos el 22 de noviembre del 2024.

7. “Civil War”

Tras “Ex Machina”, “Annihilation” y “Devs”, Alex Garland dirige este largometraje distribuido por A24. Resulta ser una interesante propuesta de acción, con un elenco de lujo: Kirsten Dunst, Jefferson White, Wagner Moura, Karl Glusman, Cailee Spaeny, Stephen Henderson, Jesse Plemons, Nick Offerman, entre otras estrellas.

¿De qué trata? En un futuro próximo, un equipo de periodistas viaja por Estados Unidos durante una guerra civil que se recrudece rápidamente y que ha envuelto a toda la nación.

¿Cuándo se estrena? “Civil War” llega a los cines de Estados Unidos el 26 de abril del 2024.

6. “Inside Out 2″

Las películas animadas también tienen un espacio en la lista, ya que “Intensa-mente 2″ de Pixar rompió récords incluso antes haberse lanzado: su tráiler tuvo 157 millones de visualizaciones durante las primeras 24 horas de lanzamiento.

¿De qué trata? El film vuelve a la mente de la recién estrenada adolescente Riley justo cuando el cuartel general está sufriendo una repentina demolición para hacer sitio a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, que llevan mucho tiempo funcionando con éxito según cuentan, no saben muy bien cómo sentirse cuando aparece Ansiedad. Y parece que no es la única.

¿Cuándo se estrena? “Inside Out 2″ llega a los cines de Estados Unidos el 14 de junio del 2024.

5. “Kung Fu Panda 4″

El querido guerrero dragón también regresa en el 2024… y con las voces originales de aclamadas figuras del mundo del entretenimiento: Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, James Hong, Ke Huy Quan y Ian McShane, por solo mencionar algunas de ellas.

¿De qué trata? Después de que Po sea elegido Líder Espiritual del Valle de la Paz, tendrá que encontrar y entrenar a un nuevo Guerrero Dragón, mientras una malvada hechicera planea volver a convocar en el reino de los espíritus a todos los maestros villanos que nuestro protagonista ha derrotado.

¿Cuándo se estrena? “Kung Fu Panda 4″ llega a los cines de Estados Unidos el 8 de marzo del 2024.

4. “Furiosa″

George Miller nos traslada nuevamente al impresionante mundo de “Mad Max”, esta vez contando la historia de origen de Furiosa, con un reparto que incluye a Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth y Tom Burke.

¿De qué trata? Mientras el mundo caía, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Motociclistas liderada por el Señor de la Guerra Dementus. Navegando por Wasteland, se encuentran con la Ciudadela presidida por The Immortan Joe. Así, cuando los dos Tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino a casa.

¿Cuándo se estrena? “Furiosa: A Mad Max Saga” llega a los cines de Estados Unidos el 24 de mayo del 2024.

3. “Dune 2″

“Duna: Parte dos” fue una de las películas cuyo lanzamiento estuvo afectado por las huelgas de Hollywood, ya que se retrasó algunos meses. No obstante, está confirmado que el talento de Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Austin Butler, Javier Bardem, Josh Brolin, Florence Pugh y Stellan Skarsgård llega a la pantalla grande en el 2024.

¿De qué trata? Sigue el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Al enfrentarse a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, Paul se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él puede prever.

¿Cuándo se estrena? “Dune: Part Two″ llega a los cines de Estados Unidos el 1 de marzo del 2024.

2. “Beetlejuice 2″

Más de 35 años después del lanzamiento de “Beetlejuice” (1988), Tim Burton reúne nuevamente a Michael Keaton y Winona Ryder para narrar la secuela de esta divertida historia. En el elenco, se suman Jenna Ortega, Justin Theroux y Monica Bellucci.

¿Cuándo se estrena? “Beetlejuice 2” llega a los cines de Estados Unidos el 6 de septiembre del 2024.

1. “Deadpool 3″

La lista es liderada por “Deadpool 3″, la tercera entrega de la franquicia +18 protagonizada por Ryan Reynolds y que trae el esperado regreso de Hugh Jackman con su emblemático personaje de Wolverine. ¿Los más felices? Indudablemente, los fans del cine de superhéroes.

¿Cuándo se estrena? Llega a los cines de Estados Unidos el 26 de julio del 2024.