Limarieri marcó su apoyo al candidato a Diputado Nacional Juan Pablo Luque

El Intendente de Gualjaina, se reunió con la presencia de vecinos, para mostrar el apoyo a la candidatura a Diputado Nacional de Juan Pablo Luque, para las elecciones del 26 de octubre.

El candidato a Diputado Nacional, Juan Pablo Luque, fue recibido por el Intendente Marcelo Limarieri y coincidieron en la necesidad de trabajar a favor de la comunidad, teniendo en cuenta las políticas nacionales del gobierno de Javier Milei, la falta de trabajo y recursos a sectores productivos, jubilados, discapacidad, salud en diferentes niveles.

Junto a vecinos de Gualjaina, la visita de Luque, junto al candidato suplente a la diputación nacional Juan Manuel Peralta, además de la Diputada provincial Norma Arbilla, acompañados por los representantes locales.