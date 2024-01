Luciano Castro denunció que sufre acoso callejero

El actor está realizando temporada de teatro en Mar del Plata y reveló los terribles sucesos que sufrió por parte de sus fanáticas.



Luciano Castro reveló que sufre acoso callejero por parte de sus fans. El actor, que se encuentra realizando temporada de teatro en Mar del Plata con la obra ‘El Beso’, aseguró que muchas fanáticas le hicieron pasar momentos horribles con acciones desubicadas y confesó que lo tocaron sin su consentimiento.

El actor de 50 años contó algunas de las experiencias que sufrió en las calles cuando sus seguidoras lo reconocen y declaró que “todo tiene un límite”. “A mí me agarran la verga, me tocan el culo, las tetas, me tiran besos en la boca”, se sinceró Luciano en un móvil con Intrusos.

Las declaraciones de Castro sorprendió al panel del programa de espectáculo, sin embargo el actor se tomó esta situación con humor. “Ni siquiera me quejaría de eso porque son tantos años que hasta es costumbre ya”, confesó.

Esta confesión de Luciano Castro llegó luego de que le consultaron por el tenso momento que vivió con Dora Ceria, la conductora de un programa de Paraguay. Durante su visita al país vecino, la conductora tocó el brazo del actor y expresó: “Es verdad señoras”. Ante esta situación desagradable, Luciano sostuvo: “No me molesta, pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda”.

Sobre este tema, el actor profundizó y comparó esta situación con los casos que viven las mujeres. “Lo que pasa es que ya veo que la cosa es un tema sociocultural. Estamos hablando de un cambio que nos involucra a todos”, comenzó y añadió: “Entonces digo, ‘si las chicas están diciendo eso’, por ahí tengo que decir esto, y no me incluye a mí solo. Le pasa a todos los chicos que salen del teatro”.

Y finalizó: “Pero yo lo dije como una inocencia, casi como un chiste”.