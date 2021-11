Madryn | Este domingo se ralizará el Festival de Fútbol Infantil Femenino en la ciudad

Será a partir de las 10 horas en las canchas de Juan José Moreno y durante el evento habrá charlas, juegos, música y una feria

Organizado por la subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, el domingo 21 de noviembre se llevará a cabo un Festival de Fútbol Infantil Femenino. El evento del que participarán las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 13 y Sub 16, está enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es apoyado por RUS (Río Uruguay Seguros).

La actividad que contará con la participación de 12 equipos comenzará a las 10 horas y finalizará alrededor de las 17 horas, en las canchas del Club Juan José Moreno. Además de las anfitrionas, llegarán planteles desde Trelew, Rawson y Camarones.

Sumado a lo deportivo, también se prepararon para ese día, charlas, juegos, música en vivo y una feria, para que toda la familia pueda participar acompañando a las jóvenes. Jugar al fútbol, compartir momentos, experiencias y generar un encuentro, son los motivos que impulsan esta idea para desarrollar este festival.